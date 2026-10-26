బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం.. ఏపీకి అలెర్ట్... తీవ్ర తుఫానుగా మారే అవకాశం
ఆగ్నేయ, తూర్పు-మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రాంతం వాయుగుండంగా బలపడి, ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం వైపు వేగంగా కదులుతూ బలపడుతోందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎమ్డి) తెలిపింది.
Cyclone
న్యూఢిల్లీలోని ప్రాంతీయ వాతావరణ కేంద్రం జారీ చేసిన ప్రత్యేక బులెటిన్లో, ఈ వ్యవస్థ ప్రస్తుతం విశాఖపట్నానికి ఆగ్నేయంగా 820 కిలోమీటర్లు, కాకినాడకు 910 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉందని ఐఎమ్డి పేర్కొంది.
ఐఎండి అంచనాల ప్రకారం, ఈ వ్యవస్థ అక్టోబర్ 26 నాటికి తుఫానుగా, అక్టోబర్ 27 నాటికి తీవ్ర తుఫానుగా, మరియు అక్టోబర్ 28 ఉదయానికల్లా అతి తీవ్ర తుఫానుగా మారే అవకాశం ఉంది.
ఇది అక్టోబర్ 28న ఉదయం 11:30 గంటల ప్రాంతంలో బాపట్ల, విశాఖపట్నం మధ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉంది. తీరాన్ని తాకే సమయంలో, స్థిరమైన గాలుల వేగం గంటకు 115-125 కిలోమీటర్లకు, ఈదురు గాలుల వేగం గంటకు 140 కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా.
సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు 29-30°C మధ్య ఉండటం, మ్యాడెన్-జూలియన్ ఆసిలేషన్ మద్దతు ఉండటంతో, ఈ వ్యవస్థ తీవ్రత పెరగడానికి సముద్ర పరిస్థితులు అత్యంత అనుకూలంగా ఉన్నాయని వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు పేర్కొన్నారు. చాలా ప్రపంచ వాతావరణ నమూనాలు ఈ వ్యవస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం వైపు పయనించి, అతి తీవ్ర తుఫానుగా బలపడుతుందని సూచిస్తుండగా, కొన్ని మాత్రం తక్కువ సంభావ్యతతో ఒడిశా లేదా తమిళనాడు వైపు కదిలే అవకాశం ఉందని సూచిస్తున్నాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్- యానాం తీర ప్రాంతాలకు భారత వాతావరణ శాఖ తుఫాను పూర్వ హెచ్చరిక జారీ చేసింది. తుఫాను మార్గాన్ని, తీవ్రతను నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తామని, ఎప్పటికప్పుడు తాజా సమాచారాన్ని అందిస్తామని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. తీరప్రాంత నివాసులు, మత్స్యకారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అధికారిక సూచనలను కచ్చితంగా పాటించాలని సూచించారు. ఈ తుఫాను ప్రభావిత తీరప్రాంతంలో భారీ వర్షాలు, బలమైన గాలులు, ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడే సముద్రపు అలలను తీసుకువస్తుందని అంచనా.