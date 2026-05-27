SIRతో జాగ్రత్త, స్టాలిన్, మమతా బెనర్జీ అందుకే ఓడిపోయారు, మనం మరో రకంగా ఓడాము: జగన్
SIRతో జాగ్రత్తగా వుండాలని ఏపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి పార్టీ నాయకులనుద్దేశించి చెప్పారు. ఇటీవలే ఎన్నికలు జరిగిన తమిళనాడు, పశ్చిమబెంగాల్ రాష్ట్రాల్లో అధికార పార్టీలు రెండూ ఓడిపోయాయని తెలియజెపుతూ, దీనికి SIR ఒక కారణం అంటూ చెప్పుకొచ్చారు. అది ఎలాగో వివరిస్తూ... పశ్చిమ బెంగాల్లో 91 లక్షల ఓట్లను తొలగిస్తే, మమతా బెనర్జీ గారి పార్టీ టీఎంసీ ఓడిపోయింది 31 లక్షల తేడాతో. అలాగే తమిళనాడులో 74 లక్షల ఓట్లను తొలగిస్తే.. DMK ఓడింది 17 లక్షల తేడాతో.
మమతా బెనర్జీ పోటీ చేసిన భవానీపూర్ నియోజకవర్గంలో 45,982 ఓట్లు తొలగిస్తే.. 15 వేల ఓట్ల తేడాతో ఆమె ఓడిపోయారు. స్టాలిన్ పోటీ చేసిన కొలత్తూర్ నియోజకవర్గంలో 71 వేల ఓట్లు తొలగిస్తే 8 వేల ఓట్ల తేడాతో ఆయన ఓడిపోయారు. కనుక నేను చెప్పేదేమిటంటే... SIR పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి అని. ఐతే విచిత్రమైన విషయం ఏమిటంటే... తమిళనాడు, పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాలలో ఓట్లు తీసివేసిందుకు వారు ఓడిపోతే... ఇక్కడ ఓటర్లు పెరగడం ద్వారా మనం ఓడిపోయామంటూ వెల్లడించారు.
Tamannaah: పసుపు గౌనులో గోల్డెన్ బ్యూటీ అవార్డు గెలుచుకున్న తమన్నా భాటియా
ముంబైలో మంగళవారంనాడు జరిగిన ఫెమినా బ్యూటీ అవార్డ్స్ 2026లో, భాటియా రాహుల్ మిశ్రా డిజైన్ చేసిన సిల్క్ శాటిన్ గౌనులో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ గౌనుకు కార్సెట్ బాడీస్, ముత్యాల కేప్, అలంకరించిన స్కర్ట్ ఉన్నాయి. దీనికి ముత్యాల ఆభరణాలు సాఫ్ట్ గ్లామ్ మేకప్ను జత చేశారు. వైరల్ అయిన రెడ్ కార్పెట్ ఫోటోలలో ఆమె కాంతివంతమైన చర్మం, స్పష్టమైన కళ్ళు, మరియు సున్నితమైన చిరునవ్వును అభిమానులు ప్రశంసించారు.
Pooja Hegde :వర్షం, పర్వత ప్రాంత ప్రార్థనాల మధ్య దుల్కర్ సల్మాన్, పూజా హెగ్డే చిత్రం షూట్
దుల్కర్ సల్మాన్ ప్రస్తుతం తన 41వ చిత్రం #DQ41 షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు. రవి నెలకుడితి దర్శకత్వంలో సక్సెస్ ఫుల్ నిర్మాత సుధాకర్ చెరుకూరి తన ప్రతిష్టాత్మక ఎస్ఎల్వీ సినిమాస్ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్నారు. బ్యానర్ నుంచి వస్తున్న 10వ చిత్రం #SLV10గా రూపొందుతున్న ఈ మూవీపై ఇప్పటికే మంచి అంచనాలు నెలకొన్నాయి. దుల్కర్ సరసన పూజా హెగ్డే కథానాయికగా నటిస్తుండగా, అద్భుతమైన భావోద్వేగాలతో కూడిన అందమైన ప్రేమకథగా ఈ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది.
Laya: జగపతి బాబు, లయల మధ్య ఫ్యామిలీ కెమిస్ట్రీ తో వదలా నుంచి మెలోడీ సాంగ్
వెర్సటైల్, కమాండింగ్ స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ తో అదరగొట్టే జగపతి బాబు సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ 'వదలా'తో రాబోతున్నారు. ఈ చిత్రంలో ఆయనతో పాటు లయ, హృతికా శ్రీనివాస్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. అకెళ్ల వి కృష్ణ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని చరిత చిత్ర ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ పై కిషోర్ నాయుడు చిరుమమిల్ల, తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ నిర్మించారు.
Sunil : పుష్ప తర్వాత నా లైఫ్ సర్ప్రైజింగ్ మోడ్లో పడింది. : సునీల్
ఆంటోనీ వర్గీస్, దుషార విజయన్, కబీర్ దుహాన్ సింగ్, సునీల్, పార్థ్ తివారీ, జగదీష్, సిద్ధిక్, వ్లాగర్-గాయకుడు హనన్ షా, రాపర్ బేబీ జీన్, హిప్స్టర్ వంటి భారీ తారాగణం నటించిన చిత్రం కాటాలన్. రవి బస్రూర్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందించారు. షరీఫ్ ముహమ్మద్ నిర్మించారు. పాల్ జార్జ్ దర్శకత్వం వహించారు. మే 28న భారీ పాన్-ఇండియా విడుదలకు రెడీ అవుతుంది. ఈ చిత్రం మలయాళం, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, హిందీ భాషలలో విడుదల కానుంది. ఈ రోజు మేకర్స్ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ హైదరాబాద్ లో నిర్వహించారు.