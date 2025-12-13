జనవరి 2026: విశాఖపట్నంలో బీచ్ ఫెస్టివల్ నిర్వహిస్తాం.. డోలా శ్రీ ఆంజనేయులు
జనవరి 2026లో విశాఖపట్నంలో బీచ్ ఫెస్టివల్ నిర్వహిస్తామని ఏపీ మంత్రి డోలా శ్రీ ఆంజనేయులు ప్రకటించారు. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు హృదయంలో విశాఖకు ప్రత్యేక స్థానం ఉందని ఆయన అన్నారు. దీని ఫలితంగానే శ్రీకాకుళం నుండి కోనసీమ వరకు ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలిని ఏర్పాటు చేశారని తెలిపారు.
ముఖ్యమంత్రి ఈ ప్రాంతంలో వైమానిక సర్వే నిర్వహించి, విశాఖపై దృష్టి సారించి అనేక చురుకైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నారని మంత్రి చెప్పారు. ఏపీ సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, ఇతర మంత్రులతో కలిసి ఒక స్టీరింగ్ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ముఖ్యమంత్రి, ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ పలు ఐటీ కంపెనీలకు శంకుస్థాపన చేశారని కూడా ఆయన తెలిపారు. రాబోయే ప్రణాళికల గురించి మాట్లాడుతూ, నూతన సంవత్సరంలో విశాఖలో బీచ్ ఫెస్టివల్ నిర్వహిస్తామని డోలా శ్రీ ఆంజనేయులు చెప్పారు.
ఈ కార్యక్రమం పర్యాటకులను ఆకర్షించడం, పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. విజయవాడ నగరం, ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ను బలోపేతం చేయడానికి కూడా ప్రణాళికలు రూపొందించారు. ఈ ఉత్సవం జనవరి 23 నుండి జనవరి 30, 2026 వరకు ఆర్కే బీచ్లో జరుగుతుంది. ఇది ఒక అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుందని తెలిపారు.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఇప్పటికే విశాఖ ఉత్సవానికి సంబంధించిన అధికారిక పోస్టర్ను విడుదల చేసి, సన్నాహాలకు మరింత ఊపునిచ్చారు. విశాఖ ఇప్పటికే ప్రసిద్ధ పర్యాటక కేంద్రం అయినప్పటికీ, దానికి ఇంకా అపారమైన అభివృద్ధి సామర్థ్యం ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అనుకుంటోంది. ఏపీకి కాబోయే రాజధానిని అంతర్జాతీయ పర్యాటక కేంద్రంగా మార్చడమే లక్ష్యంగా సంకీర్ణ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది.