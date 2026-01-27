లోకేశ్ పాదయాత్ర ఏపీ రాజకీయాల్లో గేమ్ ఛేంజర్ : బీద రవిచంద్ర
టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి లోకేశ్ మూడేళ్ల క్రితం చేపట్టిన పాదయాత్ర ఏపీ రాజకీయాల్లో గేమ్ ఛేంజర్ అని టీడీపీ నేత బీద రవిచంద్ర అన్నారు. లోకేశ్ పాదయాత్రకు మూడేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా మంగళవారం నెల్లూరులో యువగళం - ప్రజాగళం పేరుతో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. దీంతో నగరంలోని ప్రధాన మార్గాలు కిక్కిరిసిపోయాయి.
ఇందులో పాల్గొన్న మాజీ ఎంపీ బీద రవిచంద్ర మాట్లాడుతూ, లోకేశ్ పాదయాత్ర ఏపీ రాజకీయాలకు గేమ్ ఛేంజర్ అని చెప్పారు. 97 నియోజకవర్గాల్లో యువగళం కొనసాగిందన్నారు. మరో టీడీపీ నేత కోటంరెడ్డి గిరిధర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, 90 చోట్ల కూటమి ఎమ్మెల్యేలు గెలుపొందారని గుర్తు చేశారు.
నెల్లూరు టీడీపీ సిట్టింగ్ ఎంపీ వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, విద్యార్థులకు అత్యాధునిక విద్య అందించేందుకు, భారీ పెట్టుబడులను ఆకర్షిస్తూ నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేందుకు కృషి చేస్తున్నారన్నారు.