మటన్ బిర్యానీ పెట్టలేదని తిరుపతమ్మ తల్లి భక్తులకు యాచకులు ముష్టిఘాతాలు
ఎన్టీఆర్ జిల్లా పెనుగంచిప్రోలు తిరుపతమ్మ తల్లి దేవాలయం ప్రాంగణంలో భక్తులపై యాచకులు ముష్టిఘాతాలకు పాల్పడిన ఘటన కలకలం సృష్టిస్తోంది. తిరుపతమ్మ తల్లికి మొక్కులు తీర్చుకునేందుకు తెలుగు రాష్ట్రాల నలుమూలల నుంచి భక్తులు వస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు నుంచి 70 మంది భక్తులు తిరుపతమ్మ తల్లి దర్శనానికి వచ్చారు. అమ్మవారి మొక్కులు చెల్లించుకుని నాన్ వెజ్ వంటకం చేసారు. మధ్యాహ్నం భక్తులు భోజనం చేసే ముందు ఇద్దరు యాచకులు తమకు భోజనం పెట్టాలంటూ వారి వద్దకు వచ్చారు. దాంతో వారికి బిర్యానీ, మటన్ కూర వేసి పంపారు.
ఆ ఇద్దరు వెళ్లి అద్భుతమైన బిర్యానీ, మటన్ కూడా వుంది మీరు కూడా వెళ్లండి అంటూ మరికొంతమంది యాచకులకు సమాచారం అందించారు. దాంతో సుమారు 20 మంది యాచకులు గుంపుగా గిన్నెలు పట్టుకుని వచ్చి తమకు బిర్యానీ, మటన్ వడ్డించాలంటూ లైన్లో నిలబడినట్లు తెలుస్తోంది. ఐతే తాము ఇంకా భోజనం చేయలేదనీ, తామందరం తిన్న తర్వాత వడ్డిస్తామని చెప్పి కాస్త పులగం పెట్టారు. దీనితో తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన యాచకులు, ఇంతకుముందు ఇద్దరికి మటన్ బిర్యానీ పెట్టి మాకు పులగం పెడతారా అంటూ భక్తులపై దాడికి తెగబడ్డారు.
ముష్టిఘాతాలు కురిపించినట్లు సమాచారం. ఈ దాడిలో నలుగురు భక్తులు తీవ్రంగా గాయపడటంతో వారిని సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు. కాగా తమపై దాడి జరిగిన విషయాన్ని ఫిర్యాదు చేసినా ఎవరూ పట్టించుకోలేదని భక్తులు ఆరోపిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో భిక్షాటన నిషేధం విధిస్తూ ఇటీవలే ఏపీ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు తెచ్చింది. మరి ఇలా వేధించే యాచకులను అధికారులు గుర్తించి వారిని పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించాలని ప్రజలు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.