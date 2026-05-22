  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. Best Friends Wreak Havoc in a Clash of Thar Jeeps Over a Girl in Vijayawada, Video
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Friday, 22 May 2026 (12:04 IST)

అమ్మాయి కోసం ఇద్దరు యువకులు బందర్ రోడ్డులో థార్ జీపులతో బీభత్సం, వీడియో

Thar Jeeps
BY: ఐవీఆర్
Publish: Fri, 22 May 2026 (12:04 IST) Updated: Fri, 22 May 2026 (12:08 IST)
google-news
ఒకే అమ్మాయిని ఇద్దరూ ప్రేమించారు. తను నా ప్రేయసి అంటే నా ప్రేయసి అంటూ ఇద్దరు ప్రాణ స్నేహితులు దాడి చేసుకునే స్థాయికి వెళ్లిపోయారు. ఇద్దరూ చెరొక థార్ జీపు వేసుకొచ్చి విజయవాడ బందర్ రోడ్డుపై బీభత్సం సృష్టించారు. ఒకరికొకరు వాహనాలను ఢీకొట్టుకుంటూ భయాందోళనలకు కారణమయ్యారు. ఆ సమయంలో ఒకరి జీపులో సదరు యువతి వున్నట్లు సమాచారం.
 
కాగా యువతి కోసం గొడవపడిన వారు ఒకరు బొల్లా ఓం కాగా మరొకరు లింగమనేని రోహిత్ అని తెలుస్తోంది. జీపులతో ఢీకొట్టుకున్న కొద్దిసేపటికి ఇద్దరూ తమతమ వాహనాలు దిగి ఇనుప రాడ్లతో కార్ల అద్దాలను పగులగొట్టి ధ్వంసం చేసారు. ఈ సమయంలో రోహిత్ కారు టైరు పంక్చర్ కావడంతో అతడు అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు.
 
ఈలోగా సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి వచ్చారు. అక్కడే వున్న ఓంతో పాటు మరో ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నిస్తున్నారు. మరోవైపు పారిపోయిన రోహిత్ కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. నడిరోడ్డుపై ఇలా రౌడీల్లా ప్రవర్తించిన వీరిపై రౌడీషీట్ తెరవాలంటూ స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
 
About Writer
ఐవీఆర్

Purushah Review: భార్యాభర్తల కష్టాలను వినోదాత్మకంగా చెప్పిన పురుషః చిత్రం రివ్యూ-

Purushah Review: భార్యాభర్తల కష్టాలను వినోదాత్మకంగా చెప్పిన పురుషః చిత్రం రివ్యూ-కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద బత్తుల సరస్వతి సమర్పణలో బత్తుల కోటేశ్వరరావు నిర్మించిన చిత్రం ‘పురుష:’. పవన్ కళ్యాణ్‌ బత్తుల హీరోగా పరిచయం అయ్యారు. ఇంకా, సప్తగిరి, కసిరెడ్డి రాజ్ కుమార్, రాయంచ కొక్కుర, విషిక, హాసిని సుధీర్‌ ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. ఈ సినిమాను మే 22 విడుదల. అయితే ఒక రోజు ముందే పురుషః స్పెషల్ ప్రీమియర్ షోలు పడ్డాయి. వీరు వులవల దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రానికి పురుష: అనే టైటిల్ తో ఆసక్తి కలిగించిన ఈ సినిమా ఎలా వుందో చూద్దాం.

Rukmini Vasanth: రుక్మిణి వసంత క్యాజువల్ ప్యాకింగ్ క్లిప్ అభిమానుల ప్రశంసలు

Rukmini Vasanth: రుక్మిణి వసంత క్యాజువల్ ప్యాకింగ్ క్లిప్ అభిమానుల ప్రశంసలుకన్నడ చిత్రం సప్త సాగరదాచే ఎల్లో చిత్రానికి ఫిల్మ్‌ఫేర్ క్రిటిక్స్ అవార్డు అందుకుని, *కంతర: ఎ లెజెండ్ - చాప్టర్ 1* మరియు యశ్‌తో రాబోయే *టాక్సిక్* వంటి చిత్రాలలో నటించిన 28 ఏళ్ల బెంగళూరు నటి, గ్రే ట్యాంక్ టాప్, రిప్డ్ జీన్స్ మరియు స్నీకర్స్‌లో రిలాక్స్‌డ్‌గా కనిపిస్తోంది. ఆమె 'బాస్' తరహా హావభావాలు మరియు సహజమైన ఆకర్షణను అభిమానులు ఎంతగానో ఇష్టపడుతున్నారు.

Charan: డ్రైవింగ్ త్రూ పెద్ది మెమరీస్ పంచుకున్న రామ్ చరణ్, బుచ్చిబాబు

Charan: డ్రైవింగ్ త్రూ పెద్ది మెమరీస్ పంచుకున్న రామ్ చరణ్, బుచ్చిబాబురామ్ చరణ్ నటించిన పెద్ది చిత్రం విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఇటీవలే ముంబైలో రిలీజ్ వేడుక జరిగింది. మిగిలిన ప్రాంతాలలో వరుసగా అనుకున్న షెడ్యూల్ ప్రకారం ప్రచారాన్ని జరపనున్నారు. ఈ క్రమంలో రామ్ చరణ్, దర్శకుడు బుజ్జిబాబు సానా కారులో ప్రయాణిస్తూ తమ షూటింగ్ లో విశేషాలను తెలియజేస్తూ వీడియోను విడుదల చేశారు.

Virat Karna: నాగబంధం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ - విఎఫ్ఎక్స్ పనుల్లో బిజీ

Virat Karna: నాగబంధం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ - విఎఫ్ఎక్స్ పనుల్లో బిజీమైథలాజికల్ యాక్షన్-అడ్వెంచర్ ‘నాగబంధం: ది సీక్రెట్ ట్రెజర్. ’దర్శకుడు అభిషేక్ నామా, హీరో విరాట్ కర్ణ క్రేజీ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ భారీ చిత్రం భారతీయ పురాణాలు, అడ్వెంచర్, ప్రాచీన రహస్యాలు, దైవిక శక్తులు, హై-ఆక్టేన్ యాక్షన్ అంశాలతో చిత్రం ప్రేక్షకులకు ఇప్పటివరకు చూడని సినిమాటిక్ అనుభూతిని అందించనుంది.

Vadde Naveen: వడ్డే నవీన్ నటిస్తూ నిర్మించిన చిత్రం ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులు

Vadde Naveen: వడ్డే నవీన్ నటిస్తూ నిర్మించిన చిత్రం ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులువడ్డే క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద వడ్డే నవీన్ హీరోగా, నిర్మాతగా రూపొందించిన చిత్రం ‘ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులు’. కమల్ తేజ నార్ల ఈ మూవీతో దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాలో వడ్డే నవీన్‌, రాశి సింగ్, శిల్పా తులస్కర్, వివేక్ రఘువంశీ, రఘుబాబు, శివన్నారాయణ, వడ్లమాని శ్రీనివాస్, జ్వాలా కోటి, దేవి ప్రసాద్, సూర్య, బాబా బాస్కర్, ప్రమోదిని, సాథ్విక్ రాజు, అంజలి ప్రియ, గాయత్రి చాగంటి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. ఈ మూవీని జూన్ 19న విడుదల చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలో గురువారం నాడు మూవీ టీజర్‌ను రిలీజ్ చేశారు.