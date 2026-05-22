అమ్మాయి కోసం ఇద్దరు యువకులు బందర్ రోడ్డులో థార్ జీపులతో బీభత్సం, వీడియో
ఒకే అమ్మాయిని ఇద్దరూ ప్రేమించారు. తను నా ప్రేయసి అంటే నా ప్రేయసి అంటూ ఇద్దరు ప్రాణ స్నేహితులు దాడి చేసుకునే స్థాయికి వెళ్లిపోయారు. ఇద్దరూ చెరొక థార్ జీపు వేసుకొచ్చి విజయవాడ బందర్ రోడ్డుపై బీభత్సం సృష్టించారు. ఒకరికొకరు వాహనాలను ఢీకొట్టుకుంటూ భయాందోళనలకు కారణమయ్యారు. ఆ సమయంలో ఒకరి జీపులో సదరు యువతి వున్నట్లు సమాచారం.
కాగా యువతి కోసం గొడవపడిన వారు ఒకరు బొల్లా ఓం కాగా మరొకరు లింగమనేని రోహిత్ అని తెలుస్తోంది. జీపులతో ఢీకొట్టుకున్న కొద్దిసేపటికి ఇద్దరూ తమతమ వాహనాలు దిగి ఇనుప రాడ్లతో కార్ల అద్దాలను పగులగొట్టి ధ్వంసం చేసారు. ఈ సమయంలో రోహిత్ కారు టైరు పంక్చర్ కావడంతో అతడు అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు.
ఈలోగా సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి వచ్చారు. అక్కడే వున్న ఓంతో పాటు మరో ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నిస్తున్నారు. మరోవైపు పారిపోయిన రోహిత్ కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. నడిరోడ్డుపై ఇలా రౌడీల్లా ప్రవర్తించిన వీరిపై రౌడీషీట్ తెరవాలంటూ స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
విజయవాడలో యువతి కోసం నడి రోడ్డుపై ప్రాణ స్నేహితులు హల్చల్— Telugu Scribe (@TeluguScribe) May 22, 2026
సుమారు 100 మీటర్లు కార్లతో గుద్దుకుంటూ భీభత్సం సృష్టించిన ఓమ్, రోహిత్
గొడవ జరిగినప్పుడు ఒక కారులో యువతి, మరో కారులో కొందరు యువకులు ఉన్నట్లు గుర్తించిన పోలీసులు
పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకునేలోపే పరారైన రోహిత్
