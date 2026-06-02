ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంఎస్ఎంఈ అభివృద్ధి సంస్థతో భాగస్వామ్యం చేసుకున్న భారతీయ యువ శక్తి ట్రస్ట్
విజయవాడ: ఆంధ్రప్రదేశ్లో వ్యవస్థాపకత శిక్షణ, మార్గదర్శక కార్యక్రమాన్ని(ఈటిఎంపి) ప్రారంభించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంఎస్ఎంఈ అభివృద్ధి సంస్థ (ఏపిఎంఎస్ఎంఈడిసి)తో భారతీయ యువ శక్తి ట్రస్ట్(బివైఎస్టి) ఒక ఆసక్తి పత్రంపై సంతకాలు చేసింది. విజయవాడలోని డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కళా వేదికలో జరిగిన ‘ఒక కుటుంబం-ఒక వ్యవస్థాపకుడు ఎంఎస్ఎంఈ గ్రోత్ సమ్మిట్ 2026’ సందర్భంగా ఈ ఆసక్తి పత్రాలను పరస్పరం మార్చుకున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా క్రమబద్ధమైన శిక్షణ, మార్గదర్శకత్వం, డిజిటల్ లెర్నింగ్, పర్యావరణ వ్యవస్థ నిర్మాణ చర్యల ద్వారా నానో మరియు సూక్ష్మ పరిశ్రమలను బలోపేతం చేయడమే ఈ కార్యక్రమం యొక్క లక్ష్యం.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో వ్యవస్థాపకత ఆధారిత ఆర్థిక వృద్ధిని బలోపేతం చేసే దిశగా ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగు వేస్తూ, సీనియర్ ప్రభుత్వ అధికారులు, పరిశ్రమల నాయకులు, వ్యవస్థాపక పర్యావరణ వ్యవస్థలోని కీలక భాగస్వాముల సమక్షంలో ఈ పత్రాల మార్పిడి జరిగింది. ఈ సదస్సులో భాగంగా జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు సైతం హాజరయ్యారు.
ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా, రాష్ట్రంలో ఎంఎస్ఎంఈ (ఎంఎస్ఎంఈ) రంగాన్ని బలోపేతం చేయడానికి, వ్యవస్థాపకత అభివృద్ధి, మార్గదర్శక మద్దతు, సంస్థలకు చేయూతనివ్వడంలో బివైఎస్టి తన నిరూపితమైన నైపుణ్యాన్ని వినియోగించుకుంటుంది. ఈ కార్యక్రమం 10,000 వరకు నానో, మైక్రో వ్యవస్థాపకులకు మద్దతు ఇవ్వడంతో పాటు దీర్ఘకాలిక మార్గదర్శకత్వం, మెంటార్షిప్ మద్దతును అందించగల 4,000 మంది శిక్షణ పొందిన మార్గదర్శకుల నెట్వర్క్ను కూడా నిర్మించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ కార్యక్రమం జిల్లాలు, క్లస్టర్ల వ్యాప్తంగా వ్యవస్థాపకత అవగాహన కార్యక్రమాలు, డిజిటల్ అభ్యాస కార్యక్రమాలు, వ్యాపార మార్గదర్శక కార్యక్రమాలు, క్షేత్రస్థాయి ప్రచార కార్యక్రమాలను మరింత సులభతరం చేస్తుంది.
ఈ భాగస్వామ్యం గురించి బివైఎస్టి వ్యవస్థాపక, మేనేజింగ్ ట్రస్టీ లక్ష్మీ వెంకటరామన్ వెంకటేశన్ మాట్లాడుతూ, బివైఎస్ టి వద్ద, వ్యవస్థాపక విజయానికి మార్గదర్శకత్వం మూలస్తంభమని మేము నమ్ముతాము. గత మూడు దశాబ్దాలుగా, సరైన దశలో సరైన మార్గదర్శకత్వం ఒక చిన్న ఆలోచనను ఎలా అభివృద్ధి చెందుతున్న సంస్థగా మార్చగలదో మేము చూశాము. ఏపిఎంఎస్ఎంఈడిసితో ఈ భాగస్వామ్యం, ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరింత బలమైన, సమ్మిళిత వ్యవస్థాపక పర్యావరణ వ్యవస్థను నిర్మించాలనే మా ఉమ్మడి లక్ష్యంను ప్రతిబింబిస్తుంది.
క్రమబద్ధమైన శిక్షణ, మార్గదర్శకత్వం, మార్కెట్ అవకాశాలు, సంస్థాగత మద్దతును మిళితం చేయటం ద్వారా యువ పారిశ్రామికవేత్తలకు, ముఖ్యంగా మహిళలకు, వెనుకబడిన వర్గాలకు, స్థిరమైన వ్యాపారాలను నిర్మించడానికి, ఉద్యోగాలను సృష్టించడానికి, స్థానిక ఆర్థిక వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయడానికి అవసరమైన ఆత్మవిశ్వాసం, నెట్వర్క్లు, అవకాశాలను కల్పించాలని మేము లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము అని అన్నారు.
ఈ భాగస్వామ్యం, సంస్థల వృద్ధిని ప్రోత్సహించడానికి మార్కెట్ అనుసంధానాలు, పరిశ్రమ అనుసంధాన వేదికలు, సంస్థాగత భాగస్వామ్యాలను బలోపేతం చేయడంతో పాటు డిజిటల్ సాధికారత, ఆర్థిక అక్షరాస్యత, సుస్థిరత పద్ధతులను ప్రోత్సహించాలని కూడా లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఏపిఎంఎస్ఎంఈడిసి, సంబంధిత సంస్థాగత యంత్రాంగాల ద్వారా వాటాదారుల సమ్మేళనం, అంతర్-విభాగాల సమన్వయం, సమీకరణ మద్దతును సులభతరం చేయడం ద్వారా బివైఎస్ టి యొక్క ప్రయత్నాలకు తోడ్పడుతుంది.
రాష్ట్రం యొక్క ‘ఒక కుటుంబం-ఒక పారిశ్రామికవేత్త’ లక్ష్యం కింద, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎంఎస్ఎంఈల కోసం మార్గదర్శకత్వం, శిక్షణ, ఆర్థిక సహాయం, సంస్థాగత మద్దతు ద్వారా వ్యవస్థాపకత అభివృద్ధిని బలోపేతం చేయడానికి, మరింత సమ్మిళిత వాతావరణాన్ని పెంపొందించడానికి, 2026 మార్చిలో బివైఎస్ టి మరియు ఏపిఎంఎస్ఎంఈడిసి మధ్య కుదిరిన అవగాహన ఒప్పందం(ఎంఓయు) పైనే ఈ సహకారం ఆధారపడి ఉంది.
