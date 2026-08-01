భోగాపురం విమానాశ్రయం ఉత్తరాంధ్రకు రత్నం లాంటిది.. ఎర్రబస్సులు కూడా?: చంద్రబాబు (video)
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శనివారం నాడు కొత్తగా ప్రారంభించిన 'అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఉత్తరాంధ్రకు ఒక రత్నం వంటిదని, ఇది ఆ ప్రాంత రూపురేఖలను మారుస్తుందని కొనియాడారు. దాదాపు రూ. 5,000 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన ఈ విమానాశ్రయాన్ని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ శనివారం ప్రారంభించారు.
Chandra babu
తెలంగాణ గతిని శంషాబాద్ విమానాశ్రయం ఏ విధంగా మార్చివేసిందో, అలాగే భోగాపురం విమానాశ్రయం కూడా ఉత్తరాంధ్ర ముఖచిత్రాన్ని భవిష్యత్తును మారుస్తుందని విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవం అనంతరం జరిగిన బహిరంగ సభలో చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.
ఈ ప్రాజెక్టు సాకారం కోసం తమ భూములను ఇచ్చిన భోగాపురం రైతులకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ, వారు రాష్ట్రానికి ఉజ్వల భవిష్యత్తును అందించారని కొనియాడారు.
ఇంకా ఈ బహిరంగ సభలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేష్ అందరూ వైకాపా అధినేత జగన్పై పరోక్షంగా విమర్శలు చేశారు. ఆయన పేరు ప్రస్తావించకుండా, భోగాపురానికి ఎర్ర బస్సులు కూడా రావని ఒకప్పుడు కొందరు నాయకులు అన్నారని వారు చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఒక అడుగు ముందుకు వేసి, ఆ ప్రాంతానికి ఎయిర్బస్లను తీసుకువచ్చిందని వారు పేర్కొన్నారు.
ఈ వ్యాఖ్యలకు ప్రజల నుంచి నుండి పెద్ద ఎత్తున హర్షధ్వానాలు వినిపించాయి. ఈ విమానాశ్రయం అనుసంధానాన్ని మెరుగుపరుస్తుందని, పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహిస్తుందని, పెట్టుబడులను ఆకర్షిస్తుందని, వేలాది ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టిస్తుందని వారు అన్నారు.
భోగాపురం విమానాశ్రయ ప్రాజెక్టుపై జగన్ గతంలో చేసిన విమర్శలను తిప్పికొట్టడానికి టీడీపీ మద్దతుదారులు ఈ ఎర్ర బస్టు టు ఎయిర్బస్సు పోలికను వాడుకోవడంతో, ప్రస్తుతం ఇది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.
ఉత్తరాంధ్ర కలలకు రెక్కలొచ్చాయి. ఎర్రబస్సు రాదన్నారు..ఎయిర్ బస్ వచ్చింది. అవహేళన చేసిన వారు అడ్రస్ లేకుండా పోయారు.— Telugu Stride (@TeluguStride) August 1, 2026
ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల ఆశలు, ఆకాంక్షలకు అడ్డుపడ్డారు...అన్నీ అధిగమించి అద్భుతమైన ఎయిర్ పోర్టు నిర్మించాం.
విమానాశ్రయానికి మన్యం వీరుడు అల్లూరి పేరు పెట్టుకున్నాం..ఆయన… pic.twitter.com/5aHRHlnc9u