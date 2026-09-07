ట్రయల్ రన్కు బైకును తీసుకెళ్లి యాక్సిడెంట్... మెడకు - చేతులకు తాళ్లు కట్టి రోడ్డుపై ఈడ్చెకెళ్లిన మెకానిక్...
విజయనగరం జిల్లాలోని భోగాపురంలో ఓ అమానుష ఘటన చోటుచేసుకుంది. ట్రయల్ రన్కు తీసుకెళ్లిన ద్విచక్రవాహనాన్ని యాక్సిడెంట్ చేసిన యువకుడిని తాళ్లతో కట్టేసి రోడ్డుపై ఈడ్చెకెళ్లిన ఘటన ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనిపై బాధితుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి ఈ ఘటనకు పాల్పడిన మెకానిక్ మహేశ్తో సహా మొత్తం ఐదుగురిని అరెస్టు చేశారు.
పోలీసుల కథనం మేరకు.. జిల్లాలోని రామచంద్రరాజుపేటకు చెందిన రాజేశ్ అనే యువకుడు, భోగాపురంలోని మహేశ్ అనే మెకానిక్ వద్ద ఓ బైకు ట్రయల్ రన్ చేస్తుండగా ప్రమాదవశాత్తు ఓ కారును ఢీకొట్టాడు. దానికి అయిన మరమ్మతుల ఖర్చును మహేశ్ సోదరుడు చెల్లించగా, ఆ డబ్బును రాజేశ్ తిరిగి ఇవ్వడంలో ఆలస్యం చేశాడు. ఈ క్రమంలో శనివారం రాత్రి మహేశ్, తన స్నేహితులతో కలిసి రాజేశ్ను అడ్డగించి, బలవంతంగా ఓ మెకానిక్ షెడ్కు తీసుకెళ్లారు. రాత్రంతా అక్కడే నిర్బంధించి, చితకబాది, రూ.30,000 ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు.
అంతటితో ఆగకుండా, ఆదివారం ఉదయం రాజేశ్ చొక్కా విప్పించి, చేతులకు, మెడకు తాళ్లు బిగించి భోగాపురం వీధుల్లో బైకు కట్టి ఈడ్చుకెళ్లారు. ఈ అమానుష దృశ్యాన్ని చూసి చలించిన స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న జిల్లా ఎస్పీ ఏఆర్ దామోదర్ హుటాహుటిన భోగాపురం చేరుకుని పరిస్థితిని సమీక్షించారు.
గంటల వ్యవధిలోనే నిందితులు ఐదుగురినీ అదుపులోకి తీసుకున్నామని ఆయన తెలిపారు. నిందితులపై హత్యాయత్నం (అటెంప్ట్ మర్డర్), ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టంతో పాటు ఇతర నాన్-బెయిలబుల్ సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేసినట్లు ఎస్పీ స్పష్టం చేశారు. నిందితులకు కఠిన శిక్ష పడేలా చూస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం నిందితులందరినీ అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. ఈ ఘటనపై తదుపరి విచారణ కొనసాగుతోంది.