టీటీడీ భూములను ఒబెరాయ్ లగ్జరీ హోటల్ గ్రూపుకు అప్పగించేందుకు కుట్ర: కరుణాకర్ రెడ్డి
వైఎస్సార్సీపీ సీనియర్ నాయకుడు, మాజీ టీటీడీ ఛైర్మన్ బి కరుణాకర్ రెడ్డి, పర్యాటకాభివృద్ధి ముసుగులో అత్యంత విలువైన టీటీడీ భూములను ఒబెరాయ్ లగ్జరీ హోటల్ గ్రూప్కు అప్పగించడానికి ఎన్డీఏ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం కుట్ర పన్నుతోందని ఆరోపించారు. రిజిస్ట్రేషన్ రికార్డుల ప్రకారం రూ. 460 కోట్లకు పైగా, బహిరంగ మార్కెట్లో రూ. 3,000 కోట్లకు పైగా విలువైన ఆలిపిరి సమీపంలోని 20 ఎకరాలకు పైగా ఉన్న ప్రధాన టీటీడీ భూమిని, సుమారు రూ. 18 కోట్ల విలువైన పర్యాటక శాఖ భూమితో మార్పిడి చేశారని కరుణాకర్ రెడ్డి ఆరోపించారు.
పర్యాటకాభివృద్ధి పేరుతో అత్యంత విలువైన టీటీడీ భూములను ఒబెరాయ్ లగ్జరీ హోటల్ గ్రూప్కు అప్పగించడానికి ఎన్డీఏ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం చేస్తున్న కుట్ర ఇది.. అని కరుణాకర్ రెడ్డి ఆరోపించారు. ఇది శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆస్తులను బహిరంగంగా దోచుకోవడమేనని, టీటీడీ చరిత్రలోనే ఇది అతిపెద్ద కుంభకోణమని, టీటీడీలోని ఇతర కుంభకోణాలన్నింటికంటే ఇది చాలా పెద్దదని ఆయన ఆరోపించారు.
ఈ భూ మార్పిడిని పారదర్శకత లేకుండా చేశారని, రిజిస్ట్రేషన్లను రహస్యంగా పూర్తి చేశారని, ఇది ఈ లావాదేవీ ఉద్దేశం, చట్టబద్ధతపై తీవ్రమైన ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతోందని కరుణాకర్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. భవన నిధికి సంబంధించి దాదాపు రూ. 2 కోట్లు, స్టాంప్ డ్యూటీ, లీజు సంబంధిత ఛార్జీల కింద సుమారు రూ. 26 కోట్లను మాఫీ చేయడంతో సహా, ప్రభుత్వం ఒబెరాయ్కి భారీ రాయితీలు ఇచ్చిందని ఆయన ఆరోపించారు.
ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి దివంగత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి హయాంలో 2007 జూన్ 2న జారీ చేసిన ప్రభుత్వ ఉత్తర్వును గుర్తుచేస్తూ, వివాదాస్పద భూమితో సహా తిరుమల ఏడు పవిత్ర కొండలు చట్టబద్ధంగా రక్షించబడ్డాయని కరుణాకర్ రెడ్డి అన్నారు.