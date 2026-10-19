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  4. Big shock for RK Roja: TDP-s municipal chairman candidate for Nagari elected unopposed
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Monday, 19 October 2026 (23:28 IST)

రోజాకు బిగ్ షాక్: నగరి తెదేపా మున్సిపల్ చైర్మన్ అభ్యర్థి ఏకగ్రీవం

RK Roja
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Mon, 19 Oct 2026 (23:31 IST)
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మాజీమంత్రి రోజాకు నగరిలో బిగ్ షాక్ తగిలింది. 40 వార్డులున్న నగరి మునిసిపాలిటీలో చైర్మన్ పదవిని తెదేపా అభ్యర్థి ఏకగ్రీవంగా ఎగరేసుకెళ్లారు. వైసిపి అభ్యర్థి నామినేషన్ తిరస్కరణకు గురవడంతో తెదేపా అభ్యర్థి ఎన్నిక ఏకగ్రీవంగా మారింది. తెదేపా విజయంతో నగరిలో తెదేపా తమ్ముళ్లు, జనసేన కార్యకర్తలు, భాజపా ఫుల్ జోష్ మీద వున్నారు. మరోవైపు తమ అభ్యర్థి నామినేషన్ తిరస్కరణకు కారణాలు ఏమిటంటూ రోజా అధికారులను నిలదీసేందుకు కారులో బయలుదేరారు. ఐతే ఎన్నికల కోడ్ అమలులో వుండటంతో పోలీసులు ఆమెను నిలువరించారు.
 
మడకశిర జనసేన చైర్మన్ అభ్యర్థి నామినేషన్ తిరస్కరణ
నామినేషన్ పత్రం పూర్తిగా పూరించలేదన్న కారణంతో మడకశిర జనసేన చైర్మన్ అభ్యర్థి శ్రీనివాస రావు నామినేషన్‌ను ఎన్నికల అధికారి తిరస్కరించారు. దీనితో తొలిసారిగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలలో జనసేనకు భారీ ఎదురుదెబ్బ తగలినట్లయ్యింది. జనసేన అభ్యర్థి నామినేషన్ పైన 9 మంది చైర్మన్ అభ్యర్థులు అభ్యంతరం చెప్పారు. మరోవైపు సేఫ్టీగా జనసేన చైర్మన్ అభ్యర్థి తన కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించిన నలుగురితో నామినేషన్ వేయించారు. ఐతే ఆ నామినేషన్ పత్రాల్లో కూడా ఖాళీలు వుండటంతో ఎన్నికల అధికారులు వారి నామినేషన్ పత్రాలను కూడా తిరస్కరించారు. దీనిపై తాము కోర్టును ఆశ్రయిస్తామని జనసేన తరపు న్యాయవాది వెల్లడించారు.
 
మరోవైపు అన్నమయ్య జిల్లా రాజంపేట మునిసిపాలిటీ చైర్మన్ అభ్యర్థిగా తెదేపా నాయకురాలు గాయత్రి ఒక్కరే మిగిలారు. దీనితో రాజంపేట స్థానంలో ఆమె ఎన్నిక ఏకగ్రీవం అయ్యే అవకాశం పుష్కలంగా వుంది. ఇక్కడ వైసిపి అభ్యర్థి నామినేషన్, మరో ముగ్గురు నామినేషన్లు తిరస్కరణకు గురయ్యాయి. అలాగే కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరు వైసిపి చైర్మన్ అభ్యర్థి నామినేషన్‌ను తిరస్కరించారు. 
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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