వైకాపా భారీ షాక్ - టీడీపీలో చేరిన చైర్ పర్సన్ అభ్యర్థి
ఏపీలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సమరం జరుగుతోంది. ఈ ఎన్నికల్లో వైకాపాకు సొంత పార్టీ నేతలు, అభ్యర్థులు, కార్యకర్తలు తేరుకోలేని షాకిస్తున్నారు. తాజాగా పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట మున్సిపాలిటీ చైర్ పర్సన్ అభ్యర్థి కారెమూన్ షేక్ వైకాపాను వీడి తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరారు. ఈ అనూహ్య పరిణామం ఆదివారం జరిగింది. స్థానిక ఎమ్మెల్యే పత్తిపాటి పుల్లారావు సమక్షంలో ఆమె, తన భర్త యూసుఫ్ అలీతో కలిసి టీడీపీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు.
రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘఁ ఆదివారం సాయంత్రం తుది అభ్యర్థుల జాబితాను విడుదల చేయగా, ఆ తర్వాత కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే ఈ కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. చిలకలూరిపేట మున్సిపాలిటీలో కూటమి తరపున తోట రాజరాజేశ్వరి, వైకాపా తరపున కారెమూన్ షేక్ ప్రధాన అభ్యర్థులుగా ఉన్నారు.
ఈ సందర్భంగా కారెమూన్ షేక్ మాట్లాడుతూ, కూటమి ప్రభుత్వ హయాంలో ఎమ్మెల్యే ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు నియోజకవర్గంలో చేస్తున్న అభ్యర్థి పనులకు ఆకర్షితురాలై టీడీపీలో చేరినట్టు తెలిపారు. ఇకపై కూటమి అభ్యర్థి గెలుపు కోసం తాము ప్రచారం చేస్తానని ఆమె స్పష్టం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన అభ్యర్థి తోట రాజరాజేశ్వరి, నియోజకవర్గ ఇన్చా్జ్ తోట రాజారమేష్ కూడా పాల్గొన్నారు.