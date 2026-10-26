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  4. Big shock to YCP : YCP Chari Person candidate join TDP
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 26 October 2026 (09:11 IST)

వైకాపా భారీ షాక్ - టీడీపీలో చేరిన చైర్ పర్సన్ అభ్యర్థి

ycp - tdp flags
Written By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 26 Oct 2026 (09:11 IST)
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ఏపీలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సమరం జరుగుతోంది. ఈ ఎన్నికల్లో వైకాపాకు సొంత పార్టీ నేతలు, అభ్యర్థులు, కార్యకర్తలు తేరుకోలేని షాకిస్తున్నారు. తాజాగా పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట మున్సిపాలిటీ చైర్ పర్సన్ అభ్యర్థి కారెమూన్ షేక్ వైకాపాను వీడి తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరారు. ఈ అనూహ్య పరిణామం ఆదివారం జరిగింది. స్థానిక ఎమ్మెల్యే పత్తిపాటి పుల్లారావు సమక్షంలో ఆమె, తన భర్త యూసుఫ్ అలీతో కలిసి టీడీపీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. 
 
రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘఁ ఆదివారం సాయంత్రం తుది అభ్యర్థుల జాబితాను విడుదల చేయగా, ఆ తర్వాత కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే ఈ కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. చిలకలూరిపేట మున్సిపాలిటీలో కూటమి తరపున తోట రాజరాజేశ్వరి, వైకాపా తరపున కారెమూన్ షేక్ ప్రధాన అభ్యర్థులుగా ఉన్నారు. 
 
ఈ సందర్భంగా కారెమూన్ షేక్ మాట్లాడుతూ, కూటమి ప్రభుత్వ హయాంలో ఎమ్మెల్యే ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు నియోజకవర్గంలో చేస్తున్న అభ్యర్థి పనులకు ఆకర్షితురాలై టీడీపీలో చేరినట్టు తెలిపారు. ఇకపై కూటమి అభ్యర్థి గెలుపు కోసం తాము ప్రచారం చేస్తానని ఆమె స్పష్టం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన అభ్యర్థి తోట రాజరాజేశ్వరి, నియోజకవర్గ ఇన్‌చా్జ్ తోట రాజారమేష్ కూడా పాల్గొన్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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