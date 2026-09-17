వందేభారత్ రైలు ఢీకొని యువకుడు మృతి.. రీల్స్ చూస్తూ.. బైకుకు తోసుకొచ్చాడా?
వందేభారత్ రైలు ఢీకొని ఓ యువకుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. గురువారం ఘట్కేసర్-బిబినగర్ రైల్వే స్టేషన్ల మధ్య పట్టాలపై సికింద్రాబాద్-తిరుపతి వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ ఢీకొనడంతో 20 నుండి 25 ఏళ్ల వయసున్న ఒక గుర్తు తెలియని మోటార్ సైకిలిస్ట్ మరణించాడు. సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ నుండి తిరుపతికి వెళ్తున్న వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్, ఔషాపూర్ సమీపంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.
Vande Bharat
రైల్వే పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, సదరు వ్యక్తి బిబినగర్ పరిధిలోని ఔషాపూర్ వద్ద రైల్వే ట్రాక్ పక్కన తన మోటార్ సైకిల్పై కూర్చుని, కాళ్లతో నెట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. వేగంగా వచ్చిన రైలు అతన్ని వెనుక నుండి ఢీకొట్టి, సుమారు 99 స్లీపర్ల పొడవు మేర ఈడ్చుకెళ్లి, ఆ తర్వాత ట్రాక్ పక్కన పడేసింది. ఈ ఘటనలో తీవ్ర గాయాలపాలైన అతను అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. ఆ మోటార్సైకిల్ పూర్తిగా నుజ్జునుజ్జు కాగా, దాని విడిభాగాలు రైల్వే ట్రాక్ వెంబడి దాదాపు 300 మీటర్ల మేర చెల్లాచెదురుగా పడ్డాయి.
ఘటనా స్థలంలో ఎటువంటి గుర్తింపు పత్రాలు లభించలేదని పోలీసులు తెలిపారు. మృతుడు సుమారు 5.6 అడుగుల ఎత్తు, నల్లని ఛాయ కలిగి ఉండి, అతని ఛాతీకి కుడి వైపున పుట్టుమచ్చ ఉంది. సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ డిప్యూటీ స్టేషన్ సూపరింటెండెంట్ అందించిన సమాచారం మేరకు, రైల్వే పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
గుర్తింపు, పోస్ట్మార్టం ప్రక్రియ కోసం మృతదేహాన్ని గాంధీ ఆసుపత్రి మార్చురీకి తరలించి భద్రపరిచారు. రైలు ఢీకొట్టినప్పుడు ఆ బైకర్ పట్టాలపై రీల్స్ వీడియోలు చేస్తూ ఉండి ఉండవచ్చని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.
అయితే, ఆ ప్రదేశం దగ్గర ఎలాంటి ఫోన్ లభించకపోవడంతో ఆ అనుమానాన్ని వారు తోసిపుచ్చారు. వాహన రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ ఆధారంగా మృతుడి వివరాలను గుర్తించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.