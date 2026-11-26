ఢీకొన్న కార్లు - 100 మీటర్ల దూరం గాల్లోకి ఎగిరాడు.. కొద్దిసేపటికి లేచి బైకులో వెళ్లిపోయిన బాధితుడు
తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో జరిగిన ఓ వింత రోడ్డు ప్రమాదం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. రెండు కార్లు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఢీకొట్టడంతో ఓ బైకర్ సుమారు 100 మీటర్ల దూరం గాల్లోకి ఎగిరిపడ్డాడు. కానీ అద్భుతమనేలా, అతడు స్వల్ప గాయాలతో సురక్షితంగా బయటపడ్డాడు. ఈ షాకింగ్ ఘటన సమీపంలోని సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డయింది.
రంగంపేట మండలం పెదరాయవరం సమీపంలోని ఏడీబీ రోడ్డుపై ఈ సంఘటన జరిగింది. కాకినాడ జిల్లా పెద్దాపురం వద్ద ఓ రొయ్యల ఫీడ్ తయారీ యూనిట్లో పనిచేసే సామర్లకోట నివాసి సాలిక నవీన్, అనారోగ్యం కారణంగా సెలవు తీసుకుని బైకుపై ఇంటికి తిరిగి వస్తున్నాడు. పెదరాయవరంలోని తన అత్తగారింట్లో ఉంటున్న నవీన్, ఓ మలుపు వద్దకు రాగానే ఎదురుగా వస్తున్న రెండు కార్లు వేగంగా ఢీకొట్టాయి.
మొదటి కారు ఢీకొట్టిన వెంటనే నవీన్ అదుపుతప్పి గాల్లోకి లేచాడు. అదేసమయంలో రెండో కారు కూడా బలంగా ఢీకొట్టడంతో, ఆ ధాటికి దాదాపు 100 మీటర్ల దూరం గాల్లో పల్టీలు కొడుతూ కిందపడ్డాడు. ఈ భీకర ప్రమాదాన్ని చూసిన స్థానికులు, అతడికి తీవ్ర గాయాలై ఉంటాయని లేదా ప్రాణాలే పోయి ఉంటాయని భావించారు.
కానీ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తూ, కిందపడిన కొద్దిసేపటికే నవీన్ లేచి నిలబడ్డాడు. తన దెబ్బతిన్న బైకును తీసుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. ఈ మొత్తం దృశ్యం సమీపంలోని పెట్రోల్ బంకులో ఉన్న సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డ్ అయింది. సాధారణంగా ఇలాంటి ప్రమాదాల్లో తీవ్ర గాయాలు లేదా మరణాలు సంభవిస్తుంటాయి. కానీ నవీన్ స్వల్ప గాయాలతో బయటపడటం నిజంగా అద్భుతమని, దేవుడి దయ వల్లే బతికాడని స్థానికులు
వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి అధికారికంగా పోలీసుల నుంచి ఎటువంటి ప్రకటన రానప్పటికీ, వైరల్ అవుతున్న వీడియో మాత్రం అందరినీ నివ్వెరపరుస్తోంది.