Bill Gates: ఫిబ్రవరి 18న అమరావతిని సందర్శించనున్న మైకోసాఫ్ట్ చీఫ్ బిల్ గేట్స్
మైక్రోసాఫ్ట్ వ్యవస్థాపకుడు బిల్ గేట్స్ ఫిబ్రవరి 18న అమరావతిని సందర్శించి, రాష్ట్రానికి సంబంధించిన వివిధ అంశాలపై చర్చించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడును కలిసే అవకాశం ఉంది.
ఆరోగ్య సంరక్షణ, వ్యవసాయం, విద్య రంగాలలో మెరుగైన ఫలితాలను సాధించడానికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారిత సాంకేతికతను ఉపయోగించుకోవడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గత ఏడాది మార్చిలో బిల్ అండ్ మెలిండా గేట్స్ ఫౌండేషన్తో ఒక అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది.
ఆరోగ్య సంరక్షణ విశ్లేషణలు, డిజిటల్ వ్యవసాయం, సుపరిపాలనలో సాంకేతికతను ఉపయోగించడం ద్వారా ప్రజలకు వేగంగా సేవలను అందించడానికి ఈ అవగాహన ఒప్పందం కుదిరింది. ఈ ప్రాజెక్టు అమలుపై చంద్రబాబు నాయుడు, బిల్ గేట్స్ మధ్య చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది.
అదనంగా, అమరావతిలోని క్వాంటం వ్యాలీలో మైక్రోసాఫ్ట్ పెట్టుబడి పెట్టడానికి ప్రతిపాదించిందని ఒక పుకారు ఉంది చంద్రబాబు నాయుడుతో జరిగే అదే సమావేశంలో దీనిపై మరింత స్పష్టత వస్తుందని భావిస్తున్నారు.