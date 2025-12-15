Duvvada: బర్త్ డే పార్టీ కేసు: మాధురి బంధువు పార్థసారధికి నోటీసులు
దువ్వాడ శ్రీనివాస్, దివ్వెల మాధురి జంట మళ్లీ వార్తల్లో నిలిచారు. వీరి బర్త్ డే పార్టీ కేసులో మరో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. పార్టీపై మొయినాబాద్ పోలీసు స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు మాధురి బంధువు పార్థసారధికి నోటీసులు జారీ చేశారు. ఈ పార్టీకి హాజరైన దువ్వాడ శ్రీనివాస్తో పాటు మాధురి, ఆమె బంధువు అమలాపురం ప్రాంతానికి చెందిన పార్థసారథిలను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు వారిని విచారించారు. అనంతరం నోటీసులు ఇచ్చి వదిలేశారు.
తాజాగా, పార్థసారధికి మరోసారి నోటీసు ఇచ్చారు పోలీసులు. కోర్టు కేసు విచారణ ఉన్నప్పుడు రావాలని నోటీసులో పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ ఈవెంట్ నిర్వహించింది పార్థసారధి కావడంతో ఆయనపై మాత్రమే కేస్ నమోదు చేసినట్లు తెలిసింది. అనుమతి లేకుండా పార్టీలో విదేశీ, మద్యం హుక్కా వాడారని నోటీసులో మొయినాబాద్ పోలీసులు పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ పార్టీలో వీరితో పాటు మరో 26 మంది పాల్గొన్నారని పోలీసులు తెలిపారు.