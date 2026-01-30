అమరావతిలో 70 ఎకరాల్లో బిట్స్ పిలానీ క్యాంపస్, 10,000 మంది విద్యార్థులు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజా రాజధాని అమరావతిలో 70 ఎకరాల్లో బిట్స్ పిలానీ తన క్యాంపస్ నిర్మించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. క్యాంపస్ నిర్మాణం కోసం మందడం, వెంకటపాలెం పరిధిలో 70 ఎకరాలను కేటాయించారు. తొలిదశలోనే సుమారు రూ. 1000 కోట్ల భారీ పెట్టుబడితో నిర్మాణ పనులు ప్రారంభం అవుతాయని అధికారులు తెలిపారు.
ప్రపంచస్థాయి ప్రమాణాలతో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ సాయంతో పనిచేసే స్మార్ట్ భవనాలు, ల్యాబులను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇప్పటికే అమరావతి రాజధాని నగరంలో అంతా భూగర్భ విద్యుచ్ఛక్తి లైన్లు వేస్తున్నారు. పర్యావరణానికి హాని కలుగకుండా గ్రీన్ బిల్డింగ్ కాన్సెప్టుతో నిర్మాణాలు చేయనున్నారు. ఈ క్యాంపస్ తొలిదశ నిర్మాణ పనులు 2027లో పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఇక అదే సంవత్సరం నుంచి విద్యార్థులకు ప్రవేశాలు కూడా కల్పించాలని ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు.