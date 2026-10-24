బీజేపీ నాయకురాలు భారతిపై కత్తితో దాడి..
పోలవరం ప్రాంతంలోని అడ్డతీగల మండలం, తిమ్మాపురం సమీపంలో బీజేపీ రాష్ట్ర స్థాయి నాయకురాలు భారతిపై కత్తితో దాడి జరిగింది. దుండగులు భారతితో పాటు ఆమె వెంట ఉన్న మరో వ్యక్తిపై కూడా దాడి చేశారు. ఈ ఘటనలో భారతి మెడ, ఛాతీ, ఎడమ చేతిపై తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం.
కారు డ్రైవర్ మాత్రం దాడి నుండి తప్పించుకోగలిగారు. గాయపడిన వారిని గమనించిన స్థానికులు వెంటనే వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం బాధితులు అడ్డతీగల కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్లో ప్రాథమిక చికిత్స పొందుతున్నారు.
ఈ ఘటనకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు, దాడి చేసిన వ్యక్తుల వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. భారతి గతంలో బీజేపీ గిరిజన మోర్చా (ట్రైబల్ మోర్చా) రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షురాలిగా, పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గ కన్వీనర్గా పనిచేశారు.