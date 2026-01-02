పెట్టుబడులు ఆకర్షించడంలో నవ్యాంధ్ర టాప్ : ఫోర్బ్స్ కథనం
పెట్టుబడులను ఆకర్షించడంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం సరికొత్త ఒరవడిని సృష్టించింది. ఇతర రాష్ట్రాలతో పోల్చితే ఏపీ మొదటి స్థానాన్ని ఆక్రమించింది. దేశంలో పెట్టుబడులను ఆకర్షించడంలో ఏపీ మొదటి స్థానంలో నిలిచిందని ఫోర్బ్స్ తన నివేదికలో వెల్లడించింది. ఈ మేరకు బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా నివేదికను ఉటంకిస్తూ ఓ కథనం వెలువరించింది.
పెట్టుబడులను ఆకర్షించడంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలోనే సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి 9 నెలల్లో దేశ వ్యాప్తంగా వచ్చిన ప్రతిపాదిత పెట్టుబడలలో ఏకంగా 25.3 శాతం వాటాను కైవసం చేసుకుని అగ్రగామిగా నిలిచింది. ప్రముఖ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా విడుదల చేసిన తాజా నివేదిక ఈ విషయాన్ని స్పష్టంచేసింది.
పెట్టుబడుల స్వీకరణలో ఒరిస్సా 13.1 శాతం, మహారాష్ట్ర 12.8 శాతం వంటి పారిశ్రామిక రాష్ట్రాలను వెనక్కి నెట్టి ఏపీ స్పష్టమైన ఆధిక్యాన్ని ప్రదర్శించింది. భారతదేశ పారిశ్రామిక, పెట్టుబడుల గమనంలో కీలక మార్పు చోటుచేసుకుంటోందని, వృద్ధి ఇపుడు తూర్పు దక్షిణ రాష్ట్రాల వైపు మళ్లుతోందని ఈ నివేదిక సూచిస్తోంది.