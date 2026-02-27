వైకాపా నేత బొత్స సత్యనారాయణకు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్.. ఆస్పత్రిలో చేరిక
వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనమండలిలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు బొత్స సత్యనారాయణ గురువారం రాత్రి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్కు గురైనట్లు వార్తలు రావడంతో హైదరాబాద్లోని సిటీ న్యూరో సెంటర్లో చేరారు. ఆయన పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని ఆసుపత్రి వైద్యులు నిర్ధారించారు. ఈ సంఘటనకు ముందు సత్యనారాయణ అమరావతిలో జరుగుతున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనమండలి బడ్జెట్ సమావేశాల్లో చురుకుగా పాల్గొన్నారు.
సీనియర్ నాయకుడు ఇలాంటి ఆరోగ్య సమస్యను ఎదుర్కోవడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. గత ఏడాది జూన్లో విజయనగరం జిల్లా చీపురుపల్లిలో జరిగిన వెన్నుపోటు దినం నిరసన ర్యాలీలో ప్రసంగిస్తూ సత్యనారాయణ కుప్పకూలిపోయాడు.
వాహనంపైనే స్పృహ కోల్పోయిన ఆయనను విశాఖపట్నంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. తరువాత ఆయన ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని ప్రకటించారు. అంతకుముందు, 2013లో, ఆయన మెదడులో రక్తం గడ్డకట్టడంతో హైదరాబాద్లోని కేర్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందారు. ఆపై పూర్తిగా కోలుకున్నారు.