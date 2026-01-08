కుక్కల కంటే పిల్లుల్ని పెంచుకోమన్న సుప్రీం.. సంగారెడ్డిలో బాలుడిపై వీధికుక్కల దాడి
వీధి కుక్కల కేసు విచారణపై సుప్రీం కోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. సుప్రీం కోర్టులో గురువారం పిల్లుల ప్రస్తావన కూడా వచ్చింది. అలాగే వీధుల్లోని అన్ని కుక్కలను తరలించమని తాము ఆదేశించలేదని.. కేవలం సంస్థలు, కార్యాలయాలు నుంచి మాత్రమే తరలించనున్నామని సుప్రీం స్పష్టం చేసింది.
ఇంకా కుక్కల కంటే పిల్లుల్ని పెంచుకుంటే.. ఎలుకలైనా నియంత్రణలో వుంటాయని సుప్రీం తెలిపింది. అలాగే వీధి కుక్కల తొలగింపు విషయంలో నియమాలను పాటించాల్సిందేనని మరోసారి సుప్రీం స్పష్టం చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా కుక్కల దాడులు పెరుగుతున్నాయని కోర్టు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. మున్సిపల్ సంస్థలు, స్థానిక సంస్థలు ఏబీసీ నియమాలను సరిగా అమలు చేయడంలో విఫలమయ్యాయని పేర్కొంది.
ఈ నేపథ్యంలో సంగారెడ్డిలో ఒక బాలుడిపై వీధి కుక్కలు దాడి చేశాయి. సంగారెడ్డిలో తన ఇంటి సమీపంలో ఒక బాలుడిపై డజనుకు పైగా వీధి కుక్కలు దాడి చేయడంతో అతనికి గాయాలయ్యాయి. బుధవారం బాలుడు తన ఇంటి దగ్గర ఆడుకుంటున్నప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగింది.
బాలుడి కేకలు విని అతని కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే అక్కడికి పరుగెత్తుకొచ్చి కుక్కలను తరిమేశారు. సంగారెడ్డి జిల్లా వైద్య, ఆరోగ్య అధికారి వసంత్ రావు మాట్లాడుతూ, బాలుడి పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని తెలిపారు.
తాము పెయిన్ కిల్లర్స్ ఇస్తున్నామని.. వాటితో పాటు యాంటీబయాటిక్స్, ఇమ్యునోగ్లోబులిన్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ మందులతో చికిత్స అందించామని వైద్యులు తెలిపారు. గురువారం ఆ బాలుడిని సంగారెడ్డి ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రి నుండి డిశ్చార్జ్ చేశామని వైద్యులు వెల్లడించారు.