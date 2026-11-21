తమిళనాడు, ఏపీ రాష్ట్రాల మధ్య వ్యాపార పోటీ.. నారా లోకేష్ ఆసక్తికర ట్వీట్
ఆంధ్రప్రదేశ్లో వ్యాపారాలు, పెట్టుబడులను ఆకర్షించే అంశంపై విస్తృత చర్చ జరుగుతోంది. తమిళనాడు ప్రభుత్వం 15 మంది అధికారులను తొలగించినట్లు వచ్చిన వార్తల నేపథ్యంలో ఈ చర్చ మొదలైంది. వీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి వ్యాపార సమాచారాన్ని చేరవేశారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల మధ్య వ్యాపార పోటీకి సంబంధించి జరుగుతున్న ఈ చర్చల వేళ, ఐటీ శాఖ మంత్రి లోకేష్ ఒక ఆసక్తికరమైన పని చేశారు. లోకేష్ సోషల్ మీడియాలో ఒక చమత్కారమైన పోస్ట్ ద్వారా, ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాపార మంత్రాన్ని స్వయంగా బయటపెట్టారు. సమాచార లీక్ వ్యవహారంలో తమిళనాడు ప్రభుత్వం 15 మంది అధికారులను తొలగించిన ఘటనను ఉద్దేశించి, లోకేష్ వ్యంగ్యంగా ఈ పోస్ట్ చేశారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ అత్యంత రహస్య పెట్టుబడి వ్యూహం బయటపడింది. అదేమిటంటే... 'పెట్టుబడిదారుల నుంచి వచ్చిన విన్నపాలకు అదే రోజున స్పందించడం. కావాలంటే ఎవరైనా దీన్ని కాపీ చేసుకోవచ్చు.. నిజానికి, మంత్రి లోకేష్ స్వయంగా పెట్టుబడిదారులకు, వ్యాపార సంస్థల అధిపతులకు తన మొబైల్ నంబర్ను ఇచ్చి అందుబాటులో ఉంటున్నారు. పెట్టుబడి ప్రాజెక్టుల పురోగతిని ఆయన స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తూ, అనుమతులు సకాలంలో అందేలా మరియు ప్రాజెక్టులు క్షేత్రస్థాయిలో సక్రమంగా మొదలయ్యేలా సంబంధిత భాగస్వాములతో నిరంతరం సమన్వయం చేసుకుంటున్నారు.
ఈ వ్యాపార మంత్రమే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని పెట్టుబడుల ఆకర్షణలో ముందుంచడానికి దోహదపడుతోంది. సమాచారం లీక్ అయిందనే వార్తలపై లోకేష్ వ్యంగ్యంగా స్పందిస్తూ, అసలు రహస్యం ఇదేనని చెప్పారు. కర్ణాటక, తమిళనాడు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే సందేహాలను లేదా విమర్శలను ఎదుర్కోవడంలో ఆయనకు తనదైన ప్రత్యేక శైలి ఉందని చెప్పవచ్చు.