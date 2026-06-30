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గ్రామీణ భారతదేశంలో వర్షాకాలంలో పెరుగుతున్న పాముకాటును ఎదుర్కోవడానికి బీఎస్వీ 4ఏ వ్యూహం
మచిలీపట్నం: భారతదేశం వ్యాప్తంగా వర్షాకాలం ప్రారంభమైనది. రుతుపవన ప్రభావంతో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీనితో పాటుగా గ్రామీణ ప్రాంతాలలో పాముకాటు సంఘటనలు కూడా ప్రమాదకరమైన రీతిలో పెరుగుతున్నాయి. ఈ సంఘటనలను తరచుగా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నప్పటికీ, ఒక కీలకమైన ప్రజారోగ్య అత్యవసర పరిస్థితిగా ఇది నిలిచినది. మ్యాన్కైండ్ గ్రూప్ కంపెనీ, రెండు దశాబ్దాలకు పైగా నాణ్యమైన పాముకాటు విరుగుడు(ఏఎస్వి) ఔషధంను అందిస్తూ ఎక్కువమంది అభిమానించే సంస్థగా నిలిచిన బీఎస్వీ, దేశవ్యాప్తంగా ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి ఒక సమగ్ర ‘4ఏ’ కార్యాచరణను అమలు చేయడం ద్వారా తమ ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేసింది.
ఈ కార్యాచరణ, పాముకాటు కేసులలో నివారణ, సకాలంలో జోక్యం చేసుకోవటం, వైద్య ఫలితాలను మెరుగుపరచడం లక్ష్యంగా చేసుకుని అవగాహన (అవేర్నెస్), లభ్యత(అవైలబిలిటీ), అవకాశం(యాక్సెస్), చర్య(యాక్షన్) అనే నాలుగు కీలక అంశాలపై దృష్టి పెడుతుంది. దీర్ఘకాలంగా పాతుకుపోయిన అపోహలను తొలగించడం, నిరూపిత ఆధారిత పాముకాటు ప్రథమ చికిత్స, ఆ చికిత్సపై గ్రామీణ ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడం ద్వారా చైతన్యం కలిగించడం బీఎస్వీ యొక్క ప్రాధాన్యతగా నిలిచింది. సమీపంలోని ఆరోగ్య సంరక్షణ సౌకర్యానికి చేరుకోవటంను నిర్ధారించడం, గ్రామీణ, పాక్షిక పట్టణ ప్రాంతాల అంతటా నాణ్యత హామీ గల ఏఎస్విల లభ్యతను బలోపేతం చేయడం సమర్థవంతమైన నిర్వహణకు అత్యంత కీలకం. అన్నింటికన్నా ముఖ్యంగా, సరైన సమయంలో సరైన చికిత్స అందించడం ద్వారా మరణాలను గణనీయంగా తగ్గించవచ్చు. న్యూరోటాక్సిసిటీ(పక్షవాతం), కోగ్యులోపతి, తీవ్రమైన మూత్రపిండాల గాయం, బహుళ అవయవాల పనితీరులో లోపం, మరణం వంటి తీవ్రమైన సమస్యలను నివారించవచ్చు.
బిఎస్వి ఇండియా బిజినెస్ సిఓఓ శివానీ శర్మ దేకా మాట్లాడుతూ, పాముకాటు నివారణ మందుల రంగంలో మార్కెట్ లీడర్గా, పాముకాటు నిర్వహణ కోసం శాస్త్రీయంగా అభివృద్ధి చేసిన, అధిక-నాణ్యత గల, ప్రభావవంతమైన చికిత్సలను అందించడంలో బిఎస్వి ఎప్పుడూ ముందంజలోనే ఉంది. పాముకాటును తప్పనిసరిగా తెలియజేయాల్సిన వ్యాధిగా వర్గీకరించాలన్న ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఆదేశం, డేటా విభజనను పరిష్కరించడంతో పాటుగా, ఏఎస్వి పంపిణీని మెరుగు పరచడం, పటిష్టమైన దేశవ్యాప్త నిఘా వ్యవస్థను నిర్మించడం వంటి అంశాలలో ఒక మైలురాయి వంటి ముందడుగు.
అయితే, 2030 నాటికి పాముకాటు సంబంధిత మరణాలను సగానికి తగ్గించాలనే లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి క్షేత్రస్థాయిలో నిబంధనలను పటిష్టమైన రీతిలో అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దీనిలో భాగంగా సమాజంలో అవగాహనను పెంచడం, చిట్టచివరి వ్యక్తి వరకూ నిరంతరాయంగా చికిత్సను అందించడం, గ్రామీణ ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రదాతల నైపుణ్యాలను మెరుగుపరచడం, సంరక్షణలో జాప్యాన్ని తొలగించడానికి సరైన ప్రథమ చికిత్స పరిజ్ఞానంతో సమాజాలను శక్తివంతం చేయడం వంటివి ఉన్నాయి. ఒక బాధ్యతాయుతమైన సంస్థగా, మేము ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన ప్రామాణిక చికిత్సా మార్గదర్శకాలకు(STGలు) కట్టుబడి ఉంటూనే సమాజంలో అవగాహన మెరుగు పరచటం, ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులకు నిరంతర వైద్య శిక్షణను మెరుగుపరచడానికి కట్టుబడి ఉన్నాము అని అన్నారు.
నటి దివ్య సురేష్కు చేదు అనుభవం.. భద్రత ఎక్కడ ఉన్నాయి? (video)
కన్నడ బిగ్ బాస్ ఫేమ్, ప్రముఖ నటి దివ్య సురేష్కు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ఆదివారం రాత్రి సుమారు 11.30 గంటల సమయంలో ఆమె తన కజిన్తో కలిసి పార్క్ చేసి ఉన్న తన కారు వైపు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు. ఆ సమయంలో ఓ గుర్తుతెలియని వ్యక్తి వారిని వెంబడించడం ప్రారంభించాడు. అంతటితో ఆగకుండా సదరు వ్యక్తి నడుస్తూనే అత్యంత అసభ్యకరమైన చేష్టలకు పాల్పడ్డాడు. రాత్రివేళల్లో నడిచినంత మాత్రాన ఏ మహిళ కూడా ఇలాంటి వేధింపులను ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం లేదని నటి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన కొన్ని దృశ్యాలను దివ్య సురేష్ తన మొబైల్ కెమెరాలో రికార్డ్ చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. కారులోకి వెళ్లగానే ఆ వ్యక్తి మరింత దగ్గరకు రావడంతో వెంటనే పోలీసులకు ఫోన్ చేయాలని ఆమె కజిన్ కోరడం ఆ వీడియోలో రికార్డయ్యింది.
Samantha: మహిళా సూపర్ స్టార్లు రావాలంటే నిర్మాతలు ముందుకు రావాలి : సమంత రూత్ ప్రభు
కొంత విరామం తర్వాత సమంత రూత్ ప్రభు 'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రంతో వెండితెరపైకి తిరిగి వచ్చారు. ఈ చిత్రం సానుకూల సమీక్షలను అందుకోవడమే కాకుండా బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయాన్ని సాధించింది. అయితే, మహిళా ప్రధాన చిత్రాలలో చాలా తక్కువ మాత్రమే ఇలాంటి వాణిజ్య విజయాన్ని అందుకుంటాయి. 'వెరైటీ ఇండియా'కు ఇచ్చిన ఇటీవలి ఇంటర్వ్యూలో, మహిళా సూపర్ స్టార్లను సృష్టించేందుకు నటీమణులపై మరింత పెట్టుబడి పెట్టాల్సిన అవసరం గురించి సమంత మాట్లాడారు.
Vishal: శివ చూశాక దర్శకుడిగా మారాలని ఫిక్స్ అయ్యాను : విశాల్
సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ మీద 99వ ప్రాజెక్ట్గా విశాల్ హీరోగా, దర్శకుడిగా చేస్తున్న చిత్రం ‘మకుటం’. స్వర్గీయ ఆర్ బీ చౌదరి నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో అంజలి, దుషార విజయన్ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీ నుంచి వచ్చిన టీజర్, ఫస్ట్ సింగిల్ ‘ది రైజ్ అఫ్ లింగా’ అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. తాజాగా ఆదివారం (జూన్ 28) నాడు సెకండ్ సింగిల్ ‘నచ్చాకే వచ్చేరా’ అనే పాటను విడుదల చేశారు.
Virat Karna: చలికి శరీరం ఫ్రీజ్ అయింది - నాగసాధు మేకప్ కి ఆరు గంటలు పట్టేది.: విరాట్ కర్ణ
'విరాట్ కర్ణ హీరోగా అభిషేక్ నామా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఎపిక్ అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్ 'నాగబంధం – ది సీక్రెట్ ట్రెజర్'. నిక్ స్టూడియోస్ బ్యానర్పై కిషోర్ అన్నపురెడ్డి, నిశిత నాగిరెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని భారీ బడ్జెట్ తో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. జూలై 3న ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరో విరాట్ కర్ణ విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.