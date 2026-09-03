దొంగతనం చేసేందుకు వచ్చాడు.. శ్రీవారి ఫోటోకు నమస్కరించి పని మొదలెట్టాడు..
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కుప్పంలో ఒక దుకాణంలోకి చొరబడిన దొంగ, అక్కడ ఉన్న శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి చిత్రపటానికి నమస్కరించిన తర్వాతే చోరీకి పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటన దుకాణంలోని నిఘా కెమెరాల్లో రికార్డైంది. అతను షట్టర్లను పగలగొట్టి ముగన్ అనే వ్యక్తికి చెందిన దుకాణంలోకి ప్రవేశించాడు.
Venkateshwara
క్యాష్ కౌంటర్ వద్ద ఉన్న శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి చిత్రాన్ని చూసి, దేవుడికి నమస్కరించి ప్రార్థించాడు. ఆ తర్వాత అక్కడి కుర్చీలో కూర్చుని, నగదు తీసుకుని వెళ్లిపోయాడు.
రూ.30,000 నగదు, ఇతర విలువైన వస్తువులు చోరీకి గురయ్యాయని, దీనిపై పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశామని దుకాణ యజమాని తెలిపారు. పోలీసులు దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.