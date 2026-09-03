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  4. Burglar Bows to Lord Venkateswara Swamy before Stealing Cash from Kuppam Shop
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 3 September 2026 (12:12 IST)

దొంగతనం చేసేందుకు వచ్చాడు.. శ్రీవారి ఫోటోకు నమస్కరించి పని మొదలెట్టాడు..

Venkateshwara
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (12:12 IST)
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Venkateshwara
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కుప్పంలో ఒక దుకాణంలోకి చొరబడిన దొంగ, అక్కడ ఉన్న శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి చిత్రపటానికి నమస్కరించిన తర్వాతే చోరీకి పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటన దుకాణంలోని నిఘా కెమెరాల్లో రికార్డైంది. అతను షట్టర్లను పగలగొట్టి ముగన్ అనే వ్యక్తికి చెందిన దుకాణంలోకి ప్రవేశించాడు. 
 
క్యాష్ కౌంటర్ వద్ద ఉన్న శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి చిత్రాన్ని చూసి, దేవుడికి నమస్కరించి ప్రార్థించాడు. ఆ తర్వాత అక్కడి కుర్చీలో కూర్చుని, నగదు తీసుకుని వెళ్లిపోయాడు. 
 
రూ.30,000 నగదు, ఇతర విలువైన వస్తువులు చోరీకి గురయ్యాయని, దీనిపై పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశామని దుకాణ యజమాని తెలిపారు. పోలీసులు దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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