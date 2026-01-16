వ్యాపారంలో నష్టం, 100 మంది పురుషులతో శృంగారం, డబ్బుకోసం బ్లాక్మెయిల్
తెలంగాణ లోని మంచిర్యాల జిల్లాలో జరిగిన నేరం సమాజంలో డబ్బు కోసం కొంతమంది ఎలా దిగజారిపోతున్నారో తేటతెల్లం చేస్తోంది. వ్యాపారంలో నష్టాలు వచ్చేసరికి తీసుకున్న అప్పులు చెల్లించేందుకు ఆ దంపతులు సమాజంలో తలదించుకునే మార్గాన్ని అనుసరించారు. పోలీసులు తెలిపిన పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. మంచిర్యాల జిల్లా లక్షెట్టిపేట మండలం వెంకటరావు పేటకు చెందిన 31 ఏళ్ల వ్యక్తి కరీంనగర్లో మార్బుల్, ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ వ్యాపారం చేస్తున్నాడు. ఇతడు మంచిర్యాలకు చెందిన మహిళతో వివాహమైంది. చేస్తున్న వ్యాపారం కాస్త మందగించి నష్టాలు రావడంతో పూర్తిగా అప్పుల్లో కూరుకుపోయాడు.
తీసుకున్న అప్పులు ఇఎంఐలు, వడ్డీలు కట్టలేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. దీనితో దంపతులిద్దరూ పెడదోవ పట్టారు. భర్త సూచన మేరకు భార్య సోషల్ మీడియాలో తన ఫోటోలను వుంచి కొందరు వ్యాపారులకు, యువకులకు వల విసిరింది. అలా సుమారు 100 మంది పురుషులు వారి వలలో పడ్డారు. ఒక్కొక్కరితో భార్య ఏకాంతంగా గడిపిన ఫోటోలు, వీడియోలను స్వయంగా భర్త తీసాడు.
అనంతరం వారిని బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తూ డబ్బులు దండుకోవడం మొదలుపెట్టారు. తనకు డబ్బు ఇవ్వకపోతే సోషల్ మీడియాలో ఫోటోలు, వీడియోలు లీక్ చేస్తామని సదరు పురుషులను బెదిరించడంతో వారు హడలిపోయి డబ్బు సమర్పించుకున్నారు. గత మూడేళ్లుగా ఇదే పనిగా పెట్టుకున్నారు. ఈ క్రమంలో కరీంనగర్ కు చెందిన ఓ లారీ వ్యాపారి కూడా వీరి వలలో పడ్డాడు. దీనితో అతడిని బ్లాక్ మెయిల్ చేసి ఏకంగా రూ. 13 లక్షలు లాగారు. ఇంకా తమకు రూ. 5 లక్షలు ఇవ్వాలనీ, లేదంటే నీ బాగోతం బైటపెడతామని అనడంతో ఇక ఆ వ్యాపారి దిక్కుతోచక పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు భార్యాభర్తలను ఇద్దరినీ అదుపులోకి తీసుకున్నారు.