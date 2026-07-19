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  4. Canara Bank Sanctions ₹393.17 Crore in Loans, Extends ₹36.85 Lakh CSR Assistance at Credit Outreach Programme in Andhra Pradesh
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Sunday, 19 July 2026 (22:02 IST)

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రుణ వితరణ: రూ.393.17 కోట్ల రుణాలను మంజూరు చేసిన కెనరా బ్యాంక్, రూ. 36.85 లక్షల సీఎస్ఆర్ సాయం

Canara Bank Sanctions Loans
Written By: ఐవీఆర్
Updated: Sun, 19 Jul 2026 (22:05 IST)
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పల్నాడు: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పల్నాడు జిల్లాలో శుక్రవారం, 17 జూలై 2026న జరిగిన రుణ వితరణ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం ద్వారా ఆర్థిక సమ్మిళితం, సమ్మిళిత వృద్ధి పట్ల తన నిబద్ధతను కెనరా బ్యాంక్ పునరుద్ఘాటించింది. ఈ రుణ వితరణ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల సమితి నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమానికి గౌరవనీయులైన కేంద్ర ఆర్థిక- కార్పొరేట్ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్, గౌరవ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు.
 
కెనరా బ్యాంక్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ సీఈఓ శ్రీ బ్రజేష్ కుమార్ సింగ్, ఇతర ప్రముఖులతో కలిసి అర్హులైన లబ్ధిదారులకు రుణ మంజూరు పత్రాలను పంపిణీ చేశారు. అలాగే కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత (సీఎస్ఆర్) కింద ఆర్థిక సహాయాన్ని అందజేశారు. ఆర్థిక చేయూత, సామాజిక అభివృద్ధి ద్వారా సమాజానికి సాధికారత కల్పించడంపై బ్యాంక్ చూపుతున్న నిరంతర దృష్టిని ఇది నొక్కిచెబుతోంది.
 
ఈ కార్యక్రమంలో, వివిధ ప్రాధాన్యతా రంగాలకు చెందిన లబ్ధిదారులకు మొత్తం రూ. 393.17 కోట్ల రుణ సహాయం మంజూరు చేయబడింది. ఇది వ్యవస్థాపకత, జీవనోపాధి కల్పన మరియు ఆర్థిక సాధికారతకు బాటలు వేస్తుంది. దీనికి అదనంగా, సామాజిక సంక్షేమ కార్యక్రమాల కోసం రూ. 36.85 లక్షల సీఎస్ఆర్ సహాయం కూడా అందించబడింది. కేవలం బ్యాంకింగ్ సేవలే కాకుండా, సుస్థిరమైన సామాజిక ప్రభావాన్ని సృష్టించడం పట్ల కెనరా బ్యాంక్‌కు ఉన్న నిబద్ధతను ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది.
 
అందరికీ సంస్థాగత రుణాలు అందేలా చూడటం, సమ్మిళిత వృద్ధిని ప్రోత్సహించాలన్న భారత ప్రభుత్వ దార్శనికతకు అనుగుణంగా ఈ క్రెడిట్ ఔట్రీచ్ ప్రోగ్రామ్ నిర్వహించబడింది. సకాలంలో రుణాలు అందించడం, బాధ్యతాయుతమైన ఇతర బ్యాంకింగ్ చర్యల ద్వారా, వ్యవస్థాపకతను ప్రోత్సహించడంలో మరియు దేశ సామాజిక-ఆర్థిక అభివృద్ధికి తోడ్పడటంలో కెనరా బ్యాంక్ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.
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ఐవీఆర్

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