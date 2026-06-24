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రౌడీ షీటర్ సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసు : సీఐ నాగరాజుకు పెరుగుతున్న మద్దతు
రౌడీ షీటర్ సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో కృష్ణలంక సీఐ నాగరాజుకు స్థానికుల నుంచి విపరీతమైన మద్దతు పెరుగుతోంది. ఆయనకు అనుకూలంగా ప్రజలు కొవ్వొత్తుల ర్యాలీ కూడా చేస్తున్నారు. విజయవాడ నగరంలోని ప్రధాన కూడళ్లలో సీఐ నాగరాజుకు మద్దతుగా ప్రజలు వివిధ రకాలుగా తమ నిరసనలు తెలుపుతున్నారు.
గాదె సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో సస్పెండైన కృష్ణలంక సీఐ నాగరాజును సిట్ అధికారులు అరెస్టు చేశారు. మంగళవారం సింగ్ నగర్లోని నివాసం వద్ద ఆయన్ను అదుపులోకి తీసుకుని కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటరులోని సిట్ కార్యాలయానికి తరలించారు. అక్కడ సుమారు 5 గంటలపాటు నాగరాజును విచారించారు. అనంతరం ఆయనను అరెస్టు చేశారు. ఈ మేరకు నాగరాజు కుటుంబ సభ్యులకు సిట్ అధికారులు సమాచారం ఇచ్చారు. మరోవైపు ఈ కేసులో సమగ్ర నివేదికను సిట్ బృందం సిద్ధం చేసింది. నివేదికను ఉన్నతస్థాయి అధికారులకు సిట్ సభ్యులు అందించనున్నారు.
నాగరాజు అరెస్టుకు నిరసనగా విజయవాడలో స్థానికులు కొవ్వొత్తుల ర్యాలీ నిర్వహించారు. శాంతిభద్రతలను నాగరాజు రక్షించారని.. గంజాయి బ్యాచ్లను అరికట్టారని నినాదాలు చేశారు. ఆయనను వెంటనే విడుదల చేసి అదే స్టేషన్లో సీఐగా ఉంచాలని డిమాండ్ చేశారు. బెంజ్ సర్కిల్ నుంచి స్వీట్ మ్యాజిక్ సెంటర్ వరకు ఈ ర్యాలీ కొనసాగింది.
సీఐ నాగరాజును అదుపులోకి తీసుకోవడానికి ముందు సింగ్ నగర్లోని ఆయన నివాసం వద్దకు మద్దతుదారులు చేరుకోవడంతో భారీగా పోలీసులు మోహరించారు. సిట్ కార్యాలయానికి తరలిస్తున్న క్రమంలో ఆయన మద్దతుదారులు.. పోలీసులను అడ్డుకోవడంతో స్వల్ప ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. మాకు రక్షణ మీరేనంటూ పోలీసులకు అనుకూలంగా నినాదాలు చేశారు.
Rajinikanth: తలైవర్ 173 చిత్రం పేరు ధర్మన్ - 4గురు దర్శకులు మారారన్న రజనీకాంత్
కాగా, 'ధర్మన్': కమల్ హాసన్ నిర్మాణంలో రజనీకాంత్ సినిమాకు అశ్వత్ మారిముత్తు దర్శకుడిగా ఖరారు కావడానికి ముందు ముగ్గురు దర్శకులు ఎందుకు మారారో రజనీకాంత్ వెల్లడించారు. KS రవికుమార్, సుందర్ సి, సిబి చక్రవర్తి తర్వాత, కమల్ హాసన్ నిర్మాణంలో రజనీకాంత్ నటించనున్న 'ధర్మన్' చిత్రానికి అశ్వత్ మారిముత్తు దర్శకుడిగా ఎంపికయ్యారు.
Kleenkara : నాన్న అని పిలిచే.క్లీంకార పెద్ది విడుదలయ్యాక పెద్ది అని పిలుస్తోంది : రామ్ చరణ్
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Chiranjeevi proud: ప్రధాని కలవడం అక్కడ న్యూ ఏజ్ మెగాస్టార్ టైటిల్ ఇవ్వడం తండ్రిగా గర్వంగా వుంది
రామ్ చరణ్ లేటెస్ట్ చిత్రం ‘పెద్ది’. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో, మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పణలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మించారు. జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులు, విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుని రికార్డ్ బ్రేకింగ్ కలెక్షన్లతో సంచలన విజయాన్ని సాధించింది. 2026 సౌత్ ఇండియా నంబర్ వన్ గ్రాసర్ గా నిలిచింది
Trisha: అభిమానులు గోల చేసాక విజయ్కు విషెస్ చెప్పిన త్రిష
తమిళనాడు సీఎం విజయ్కు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలను నటి త్రిష తెలపలేదని వార్తలు ఒక్కసారిగా గుప్పుమన్నాయి. ఇంకా ఆమె విజయ్ నుంచి దూరమైందని, అలాగే సోషల్ మీడియాను త్రిష అన్ ఫాలో చేసిందనే వార్తలు చక్కర్లు కొట్టాయి. ఈ వార్తలకు త్రిష తాజా పోస్టుతో చెక్ పెట్టారు. జూన్ 22న విజయ్ 52వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా త్రిష నుంచి ఎలాంటి శుభాకాంక్షలు రాకపోవడంతో, ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్లో విజయ్ను అన్ఫాలో చేశారనే వార్తలు చర్చకు దారితీశాయి. వారి స్నేహబంధం దెబ్బతిన్నదంటూ సాగిన ఈ ప్రచారానికి ఫుల్స్టాప్ పెడుతూ, విజయ్తో ఉన్న ఒక చిత్రాన్ని త్రిష సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టు చేసారు.
Ramcharan and modi: న్యూఢిల్లీలో రిపబ్లిక్ సమ్మిట్లో మోదీతో రామ్ చరణ్, అనిల్ కపూర్
నిన్న జరిగిన 'రిపబ్లిక్ సమ్మిట్'లో గౌరవనీయులైన ప్రధాన మంత్రి మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్,ఉపాసలను పలకరించినప్పటి సహజమైన దృశ్యాలు కొద్ది సేపటికి్రతమే సోషల్ మీడియాలో వచ్చాయి. ఈ వేడుకలో బాలీవుడ్ నుంచి అనిల్ కపూర్ తదితరులు కూడా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా రామ్ చరణ్ దంపతలుకు మోదీ ఆప్యాయపలుకరింపులు జరిగాయి. రామ్ చరన్ పెద్ది సినిమా విడుదలకు ముందు మోదీని ఢిల్లీలో కలిసినప్పుడు పెద్ద కథ గురించి వాకబు చేశారు. ఇది దేశభక్తివైపు యువతను తీసుకెళ్ళే కథాంశమని చరన్ వెల్లడించారు.