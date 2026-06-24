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  4. Candle light Rally in Krishnalanka In Support Of CI Nagaraju | Vijayawada Sai Krishna Case
Written By ఠాగూర్

రౌడీ షీటర్ సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసు : సీఐ నాగరాజుకు పెరుగుతున్న మద్దతు

ci nagaraju
BY: ఠాగూర్
Publish: Wed, 24 Jun 2026 (13:44 IST) Updated: Wed, 24 Jun 2026 (13:43 IST)
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రౌడీ షీటర్ సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో కృష్ణలంక సీఐ నాగరాజుకు స్థానికుల నుంచి విపరీతమైన మద్దతు పెరుగుతోంది. ఆయనకు అనుకూలంగా ప్రజలు కొవ్వొత్తుల ర్యాలీ కూడా చేస్తున్నారు.  విజయవాడ నగరంలోని ప్రధాన కూడళ్లలో సీఐ నాగరాజుకు మద్దతుగా ప్రజలు వివిధ రకాలుగా తమ నిరసనలు తెలుపుతున్నారు. 
 
గాదె సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో సస్పెండైన కృష్ణలంక సీఐ నాగరాజును సిట్ అధికారులు అరెస్టు చేశారు. మంగళవారం సింగ్ నగర్‍‌లోని నివాసం వద్ద ఆయన్ను అదుపులోకి తీసుకుని కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటరులోని సిట్ కార్యాలయానికి తరలించారు. అక్కడ సుమారు 5 గంటలపాటు నాగరాజును విచారించారు. అనంతరం ఆయనను అరెస్టు చేశారు. ఈ మేరకు నాగరాజు కుటుంబ సభ్యులకు సిట్ అధికారులు సమాచారం ఇచ్చారు. మరోవైపు ఈ కేసులో సమగ్ర నివేదికను సిట్ బృందం సిద్ధం చేసింది. నివేదికను ఉన్నతస్థాయి అధికారులకు సిట్ సభ్యులు అందించనున్నారు.
 
నాగరాజు అరెస్టుకు నిరసనగా విజయవాడలో స్థానికులు కొవ్వొత్తుల ర్యాలీ నిర్వహించారు. శాంతిభద్రతలను నాగరాజు రక్షించారని.. గంజాయి బ్యాచ్‌లను అరికట్టారని నినాదాలు చేశారు. ఆయనను వెంటనే విడుదల చేసి అదే స్టేషన్‌లో సీఐగా ఉంచాలని డిమాండ్ చేశారు. బెంజ్ సర్కిల్ నుంచి స్వీట్ మ్యాజిక్ సెంటర్ వరకు ఈ ర్యాలీ కొనసాగింది. 
 
సీఐ నాగరాజును అదుపులోకి తీసుకోవడానికి ముందు సింగ్ నగ‌ర్‌లోని ఆయన నివాసం వద్దకు మద్దతుదారులు చేరుకోవడంతో భారీగా పోలీసులు మోహరించారు. సిట్ కార్యాలయానికి తరలిస్తున్న క్రమంలో ఆయన మద్దతుదారులు.. పోలీసులను అడ్డుకోవడంతో స్వల్ప ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. మాకు రక్షణ మీరేనంటూ పోలీసులకు అనుకూలంగా నినాదాలు చేశారు. 
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