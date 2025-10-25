ఐదో తరగతి చదివాడు.. కానీ పదవ తరగతి సర్టిఫికేట్తో లైసెన్స్.. కర్నూలు బస్సు డ్రైవర్పై కేసు
కర్నూలులో శుక్రవారం తెల్లవారుజామున జరిగిన ప్రమాదంలో 20 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన దుర్ఘటన నేపథ్యంలో బస్సు డ్రైవర్ను ఏపీ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ప్రమాదం తర్వాత బస్సు డ్రైవర్ మిరియాల లక్ష్మయ్య పారిపోయాడు అయితే ప్రత్యేక బృందం అతన్ని అరెస్టు చేసింది.
అతను ఐదవ తరగతి వరకు మాత్రమే చదివాడని, నకిలీ 10వ తరగతి సర్టిఫికెట్లను ఉపయోగించి భారీ వాహన లైసెన్స్ పొందాడని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.
20 మంది ప్రాణాలను బలిగొన్న బస్సు అగ్నిప్రమాదానికి సంబంధించి ఇద్దరు డ్రైవర్లపై నిర్లక్ష్యం, అతివేగానికి సంబంధించి కేసు నమోదు చేసినట్లు ఒక పోలీసు అధికారి తెలిపారు. ప్రాణాలతో బయటపడిన వారిలో ఒకరైన ఎన్ రమేష్ దాఖలు చేసిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా, కర్నూలు జిల్లాలోని ఉలిందకొండ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. బాధితుల్లో ఎక్కువ మంది మృతదేహాలు గుర్తుపట్టలేనంతగా కాలిపోయాయని పోలీసులు తెలిపారు.