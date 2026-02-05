తిరుపతి లడ్డూ నెయ్యిలో కల్తీ కేసులో వైకాపాకు క్లీన్ చిట్ ఇవ్వలేదు.. పవన్ కల్యాణ్
తిరుపతి లడ్డూ నెయ్యిలో కల్తీ ఆరోపణల కేసులో సీబీఐ వైఎస్సార్సీపీకి క్లీన్ చిట్ ఇవ్వలేదని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గురువారం అన్నారు. ఉండవల్లిలోని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ, విశ్వాసం అనేది ఒక సున్నితమైన విషయం అని, దాని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలని అన్నారు.
సీబీఐ (వైఎస్సార్సీపీకి) క్లీన్ చిట్ ఇవ్వలేదు. వారు నెయ్యి వృక్ష ఆధారితమైనదని చెప్పారని కళ్యాణ్ అన్నారు. మతపరమైన మనోభావాలు దెబ్బతిన్నప్పుడు ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకులు బాధ్యతారహితమైన ప్రకటనలు చేశారని ఆయన ఆరోపించారు.
గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో తిరుపతి లడ్డూల తయారీలో చేప నూనె, గొడ్డు మాంసం కొవ్వును ఉపయోగించి ఉండవచ్చునని పవన్ తెలిపారు. రాష్ట్రంలో గత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వ హయాంలో తిరుపతి లడ్డూల తయారీలో జంతువుల కొవ్వును ఉపయోగించారని సెప్టెంబర్ 2024లో చంద్రబాబు ఆరోపించారు.