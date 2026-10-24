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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 24 October 2026 (17:26 IST)

త్వరలో విజయవాడకు.. సీబీఐ చేతుల్లోకి మారిన సాయికృష్ణ కస్టడీ కేసు..

Gade Sai Krishna
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 24 Oct 2026 (17:26 IST)
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Gade Sai Krishna
గాడే సాయికృష్ణ కస్టడీ మరణం, అతని మృతదేహం అదృశ్యమైన ఘటనకు సంబంధించిన దర్యాప్తును సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సీబీఐ) శుక్రవారం తన చేతుల్లోకి తీసుకుంది. ఇంతవరకు ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్), కేసుకి సంబంధించిన అన్ని రికార్డులను సీబీఐకి అప్పగించింది. సీబీఐ అధికారులు త్వరలో విజయవాడకు చేరుకుని దర్యాప్తును ప్రారంభించనున్నారు. 
 
ఇందులో భాగంగా, సాయికృష్ణను మొదట నిర్బంధించిన కృష్ణలంక పోలీస్ స్టేషన్‌తో పాటు, అతడిని ఉంచారని, హింసించారని ఆరోపణలు ఉన్న ఇతర ప్రాంతాలను, అలాగే అతని మృతదేహాన్ని దహనం చేశారని భావిస్తున్న శ్మశానవాటికను కూడా వారు సందర్శించే అవకాశం ఉంది. 
 
సిట్ దాఖలు చేసిన ఛార్జ్ షీట్‌లో 13 మంది పేర్లు ఉన్నాయి. సాయికృష్ణ మరణానికి దారితీసిన పరిస్థితుల్లో, ప్రధాన నిందితుడైన సస్పెండ్‌కు గురైన సర్కిల్ ఇన్‌స్పెక్టర్ ఎస్.ఎస్.వి.వి. నాగరాజు పాత్రపై సీబీఐ దర్యాప్తు చేపట్టనుంది. సాయికృష్ణ తల్లి విజయలక్ష్మి దాఖలు చేసిన పిటిషన్ మేరకు, ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు గతంలోనే ఈ ఘటనపై  సీబీఐ దర్యాప్తునకు ఆదేశించింది. 
 
మరోవైపు, సీబీఐ ఇప్పటికే కేసు నమోదు చేసి, నాలుగో నిందితుడు సురేష్, ఏడవ నిందితుడు వెంకటరాజుల ఇళ్లలో సోదాలు చేసేందుకు అనుమతి కోరుతూ సీబీఐ కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. దీనికి కోర్టు అనుమతి మంజూరు చేసినట్లు సమాచారం.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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