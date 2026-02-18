ఏపీలో రాజకీయాలు.. తెలంగాణలో వ్యాపారాలు.. జగన్, బాబుపై ఉండవల్లి ఫైర్
మాజీ ఎంపీ, రాజకీయ విశ్లేషకుడు ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ ఇటీవల వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకుడు అంబటి రాంబాబుకు మద్దతుగా మాట్లాడి ప్రచారం పొందారు. ప్రస్తుతం ఉండవల్లి చంద్రబాబు, జగన్ గురించి మాట్లాడారు. వారిపై వ్యక్తిగత విమర్శలు చేశారు. కానీ రాజకీయ పరిశీలకులను ఆకట్టుకునే ఒక అంశాన్ని ఆయన లేవనెత్తారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో సంక్షేమం, అభివృద్ధి, పురోగతి హామీలు ఇచ్చినప్పటికీ, హెరిటేజ్, భారతి సిమెంట్స్ ప్రధాన కార్యాలయాలు తెలంగాణలో ఉన్నాయని ఉండవల్లి అన్నారు. హెరిటేజ్ గ్రూప్ చంద్రబాబు నాయుడు కుటుంబ యాజమాన్యంలో ఉంది. భారతి సిమెంట్, సాక్షి మీడియా జగన్ యాజమాన్యంలో ఉన్నాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలను పాలిస్తున్న ఇద్దరు నాయకులు తెలంగాణలో ఆస్తులు కలిగి ఉండాలని ఎంచుకోవడం యాదృచ్చికం కాదని ఉండవల్లి అన్నారు. ఇద్దరు నాయకులు తమ ప్రధాన కార్యాలయాన్ని విజయవాడ లేదా గుంటూరుకు మార్చినట్లయితే, ఏపీకి వారి నుండి పన్నులు వస్తాయని ఉండవల్లి అన్నారు.
అయితే, వారి కార్యకలాపాలను 'చిదంబర రహస్యం'గా అభివర్ణించారు. చంద్రబాబు మరియు జగన్ ఇద్దరూ తెలంగాణలో భారీ ఆస్తులను కలిగి ఉన్నారు. చంద్రబాబు గూగుల్, రిలయన్స్, టీసీఎస్ వంటి సంస్థలను అమరావతికి తీసుకువచ్చి వారికి పన్ను స్వర్గధామంగా మార్చవచ్చు.
కానీ హెరిటేజ్ గ్రూప్ స్థావరాన్ని తరలించడానికి ఆయన తొందరపడటం లేదు. వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి విషయంలో కూడా అంతే. ఆయన బెంగళూరులో నివసిస్తున్నారు. కర్ణాటక, తెలంగాణలో వ్యాపార కార్యకలాపాలను కలిగి ఉన్నారు. అందువల్ల, ఇద్దరు నాయకులు తెలంగాణ సీఎంలతో మంచి సంబంధాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు.
జగన్ కేసీఆర్తో స్నేహం చేస్తున్నప్పటికీ, రేవంత్ రెడ్డి చంద్రబాబు శిష్యుడు. చంద్రబాబు లేదా జగన్ ఏ సమయంలోనూ అధికారంలో ఉన్న సీఎం గురించి మాట్లాడరు. వారి సిద్ధాంతాలు భిన్నంగా ఉండవచ్చు, కానీ వారి వ్యాపార ప్రయోజనాలు ఉమ్మడిగా ఉంటాయని ఉండవల్లి మండిపడ్డారు.