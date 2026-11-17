మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ను కలిసిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు.. ఆర్థిక సాయం కోసం విజ్ఞప్తి
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మంగళవారం, న్యూఢిల్లీలో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ను కలిశారు. వరుస తుపాన్లు, ఎల్ నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రానికి జరిగిన నష్టాల నేపథ్యంలో, ఆర్థిక సహాయం అందించాలని ఆయన కోరారు. ఈ సమావేశంలో, తుపాన్ల వల్ల జరిగిన నష్టాల గురించి చంద్రబాబు వివరించారు. వ్యవసాయం, మౌలిక సదుపాయాలు, ఇతర రంగాలకు జరిగిన నష్టాల వల్ల రాష్ట్రం తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటోందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
Nirmala Seetharaman_CBN
తుపాన్ల వల్ల జరిగిన నష్టాలపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే కేంద్రానికి సమగ్ర నివేదికలను సమర్పించిందని ముఖ్యమంత్రి, నిర్మలా సీతారామన్కు తెలియజేశారు. సహాయక చర్యలు, పునరుద్ధరణ పనుల కోసం తక్షణ ఆర్థిక సహాయం అందించాలని ఆయన కోరారు.
అలాగే, ఎల్ నినో ప్రభావం వల్ల రాష్ట్రంలో తలెత్తిన పరిస్థితులపై కూడా చంద్రబాబు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో కరువు వంటి పరిస్థితులు ఏర్పడటంతో ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులను వివరిస్తూ, ఈ ఆర్థిక భారాన్ని అధిగమించేందుకు కేంద్రం సహకరించాలని కోరారు.
వీటితో పాటు, రాయలసీమలో ప్రతిపాదిత హార్టికల్చర్ హబ్ గురించి కూడా చర్చించారు. ఈ ప్రాంతంలో ఉద్యానవన రంగ అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో రూపొందించిన ఈ ప్రాజెక్టు ప్రతిపాదనలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ఆయన కోరారు.
వీటితో పాటు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక అవసరాలు, వివిధ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు అవసరమైన మద్దతు గురించి కూడా ముఖ్యమంత్రి చర్చించారు. ఈ సమావేశంలో రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ కూడా పాల్గొన్నారు.
ప్రధానంగా విపత్తుల వల్ల జరిగిన నష్టాలకు ఆర్థిక సహాయం పొందడం, రాయలసీమ హార్టికల్చర్ హబ్ ప్రాజెక్టును ముందుకు తీసుకెళ్లడంపైనే చంద్రబాబు పర్యటన దృష్టి సారించింది. అయితే, ఈ సమావేశం తర్వాత అందుబాటులోకి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, కొత్తగా ఎటువంటి నిధుల కేటాయింపులు ఖరారు కాలేదు.