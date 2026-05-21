  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. Centre nods for major infrastructure projects in Vizag: MP Sri Bharat
Written By సెల్వి
Last Updated : Thursday, 21 May 2026 (15:41 IST)

ఏపీలోని మూడు కీలక ప్రాజెక్టులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం.. శ్రీ భరత్

Andhra Pradesh
BY: సెల్వి
Publish: Thu, 21 May 2026 (15:39 IST) Updated: Thu, 21 May 2026 (15:41 IST)
google-news
ఏపీలో నగర మౌలిక సదుపాయాలు, పట్టణ అభివృద్ధిని మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో చేపట్టిన మూడు కీలక ప్రాజెక్టులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపిందని విశాఖపట్నం ఎంపీ శ్రీ భరత్ ప్రకటించారు. అర్బన్ ఛాలెంజ్ ఫండ్ (యూసీఎఫ్) పథకం కింద గ్రేటర్ విశాఖపట్నం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (జీవీఎంసీ) ప్రతిపాదించిన ఈ ప్రాజెక్టులకు నేషనల్ అపెక్స్ కమిటీ (నాక్) నుండి ఆమోదం లభించింది.
 
ఈ ప్రాజెక్టుల మొత్తం అంచనా వ్యయం రూ. 1,501.03 కోట్లు. ఇందులో, మధురవాడ జోన్‌లో భూగర్భ మురుగునీటి వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేయడానికి రూ. 658.61 కోట్లు వెచ్చించనున్నారు. అదనంగా, అదే ప్రాంతంలో అత్యాధునిక తాగునీటి సరఫరా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడానికి రూ. 725.18 కోట్లు కేటాయించగా, బల్క్, సెమీ-బల్క్ నీటి సరఫరా వ్యవస్థల ఆధునీకరణ కోసం రూ. 117.24 కోట్లు వినియోగించనున్నారు.
 
ఈ కార్యక్రమాలు విశాఖపట్నం పట్టణ మౌలిక సదుపాయాలను గణనీయంగా బలోపేతం చేస్తాయని, అలాగే నగర నివాసితుల జీవన ప్రమాణాలను విశేషంగా మెరుగుపరుస్తాయని శ్రీ భరత్ పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రాజెక్టులు నగర అభివృద్ధికి దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తాయని ఆశిస్తున్నారు.
About Writer
సెల్వి

Nagababu: నా స్మృతివనం శంకుస్థాపన చేయి అంటూ భావోద్వేగానికి గురయిన నాగబాబు

Nagababu: నా స్మృతివనం శంకుస్థాపన చేయి అంటూ భావోద్వేగానికి గురయిన నాగబాబుఆస్తులను మించిన ఆత్మీయులను సంపాదించుకున్న మహనీయులు, ఆయన మా తెలుగువాడని, ప్రతి తెలుగువారు గర్వంగా చెప్పుకునేంత గొప్ప కవి శ్రీ చెంబోలు (సిరివెన్నెల) సీతారామశాస్త్రి గారు అని రాష్ట్ర శాసనమండలి సభ్యులు కె. నాగబాబు స్పష్టం చేశారు. అనకాపల్లి నియోజకవర్గం గాంధీనగర్‌లో రూ.39.70 లక్షల జీ.వీ.ఎం.సీ. నిధులతో, అనకాపల్లి శాసనసభ్యులు కొణతాల రామకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో నిర్మించతలపెట్టిన 'సిరివెన్నెల స్మృతివనం'కు శాసనమండలి సభ్యులు నాగబాబు గారు చేతుల మీదుగా బుధవారం శంకుస్థాపన చేశారు.

manchu manoj: డేవిడ్ రెడ్డి కాదు రాక్షస రెడ్డి అన్న బ్రిటీషర్స్ ఎందుకంటే...

manchu manoj: డేవిడ్ రెడ్డి కాదు రాక్షస రెడ్డి అన్న బ్రిటీషర్స్ ఎందుకంటే...మంచు మనోజ్ నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "డేవిడ్ రెడ్డి". ఈ సినిమాను వెల్వెట్ సోల్ మోషన్ పిక్చర్స్, ట్రూ రాడిక్స్ బ్యానర్స్ పై నల్లగంగుల వెంకట్ రెడ్డి, భరత్ మోటుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. డైరెక్టర్ హనుమా రెడ్డి యక్కంటి రూపొందిస్తున్నారు. బ్రిటీష్ కాలం నాటి బ్యాక్ డ్రాప్ తో ఇంటెన్స్ యాక్షన్ డ్రామా కథతో భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రంగా "డేవిడ్ రెడ్డి" సినిమా తెరకెక్కుతోంది. తెలుగు, హిందీ, తమిళ, మలయాళ, కన్నడలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం ఈ దసరా పండుగ సందర్భంగా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.

Dulquer Salmaan: దుల్కర్ సల్మాన్ స్టైలిష్ థ్రిల్లింగ్ మూవీగా ఐ యామ్ గేమ్

Dulquer Salmaan: దుల్కర్ సల్మాన్ స్టైలిష్ థ్రిల్లింగ్ మూవీగా ఐ యామ్ గేమ్దుల్కర్ సల్మాన్ మూవీ ‘ఐ యామ్ గేమ్’ రిలీజ్ డేట్‌ను మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. దుల్కర్ సల్మాన్ కెరీర్‌లోనే అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చిత్రం 2026 ఆగస్టు 20న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ప్రస్తుతం డబ్బింగ్‌తో పాటు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. దుల్కర్ సల్మాన్‌కు చెందిన వే ఫారర్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్‌పై ఈ చిత్రం నిర్మిస్తున్నారు.

Mega brothers: మెగా బ్రదర్స్ కలయికగా చిరంజీవి మెగా158 సినిమా ప్రారంభోత్సవం

Mega brothers: మెగా బ్రదర్స్ కలయికగా చిరంజీవి మెగా158 సినిమా ప్రారంభోత్సవంనేడు మే 21న గురుగ్రహం అన్ని గ్రహాల్లో ప్రవేశించే రోజు కావడంతో ప్రత్యేకమైన రోజుగా పండితులు చెబుతున్నారు. కాగా, ఈ సినిమా షూటింగ్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో వైభవంగా ప్రారంభమైంది. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, నాగబాబు ముఖ్య అతిథులుగా ఈ శుభకార్యానికి హాజరై ప్రాజెక్ట్‌ను ఆశీర్వదించారు. ఈ సాంప్రదాయ కార్యక్రమం విజయవంతంగా పూర్తయి, చిత్ర నిర్మాణానికి సానుకూల వాతావరణాన్ని నెలకొల్పింది.

'మెగా 158' ప్రారంభం... అన్న సినిమాకు క్లాప్ కొట్టిన తమ్ముడు

'మెగా 158' ప్రారంభం... అన్న సినిమాకు క్లాప్ కొట్టిన తమ్ముడుమెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించే 158వ చిత్రం గురువారం లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది. హైదరాబాద్ నగరంలో జరిగిన ఈ పూజా కార్యక్రమానికి పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ క్లాప్ కొట్టారు. బాబీ కొల్లి దర్శకత్వంలో ఈ చిత్రం తెరకెక్కనుంది. ఈ చిత్రం పూజా కార్యక్రమం గురువారం ఎంతో గ్రాండ్‌గా ప్రారంభమైంది.