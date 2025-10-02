ఏపీకి ఎక్కువ.. తెలంగాణకు తక్కువ.. రేవంతన్న ఎన్ని తంటాలు పడినా?
కేంద్ర ప్రభుత్వం పన్ను వికేంద్రీకరణ ప్రక్రియకు సంబంధించిన డేటాను అధికారికంగా విడుదల చేసింది. ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు గణనీయమైన మొత్తంలో పన్ను డబ్బును కేటాయించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం పన్ను వికేంద్రీకరణ యొక్క ముందస్తు వాయిదాగా రాష్ట్రాలకు రూ.1,01,603 కోట్లు విడుదల చేసింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణకు కేటాయింపులను పరిశీలిస్తే, ఈ వ్యత్యాసం చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. వికేంద్రీకరణలో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రూ.4,112 కోట్లు అందుకుంది. ఇది ఇతర చిన్న రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే చాలా గణనీయమైన మొత్తంగా పరిగణించబడుతోంది. అయితే, తెలంగాణకు కేవలం రూ.2,136 కోట్లు మాత్రమే కేటాయించారు.
పార్లమెంటులో టీడీపీకి గణనీయమైన స్థానం ఉండటం, ప్రస్తుత రాజకీయ సంఖ్యాబలం దృష్ట్యా, కేంద్రం ఆంధ్రప్రదేశ్కు మరింత మద్దతు ఇస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
మరోవైపు, రాష్ట్ర ఆర్థిక ప్రయోజనాల కోసం కేంద్రంతో స్నేహపూర్వక సంబంధాలను కొనసాగించడానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రయత్నించినప్పటికీ, తెలంగాణ పక్కన పెట్టబడినట్లు కనిపిస్తోంది. దీంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణకు దాదాపు రెట్టింపు పన్ను వాటాను పొందింది.
అలాగే ఉత్తరప్రదేశ్కు రూ.18,227 కోట్లు, బీహార్కు రూ.10,219 కోట్లు వచ్చాయి. ఆసక్తికరంగా, కేంద్రానికి అత్యధిక పన్ను ఆదాయాన్ని అందించే మహారాష్ట్రకు రూ.6,418 కోట్లు మాత్రమే వచ్చాయి.