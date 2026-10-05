చెడ్డీ గ్యాంగ్కు చెందిన వ్యక్తి దొరికాడోచ్... స్థానికులే పోలీసులకు...?
తిరుపతిలో చెడ్డీ గ్యాంగ్కు చెందిన వ్యక్తి పట్టుబడ్డాడు. తిరుపతి కార్పొరేషన్ పరిధిలోని గొల్లవాని గుంట 7వ డివిజన్లో చడ్డీ గ్యాంగ్కు చెందిన ఒక వ్యక్తిని స్థానికులు పట్టుకున్నారు. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, అతని అనుమానాస్పద కదలికలను గమనించిన స్థానికులు అతడిని పట్టుకుని పోలీసులకు అప్పగించారు.
Chaddi Gang
విచారణలో, తమ గ్యాంగ్లో మొత్తం 15 మంది సభ్యులు ఉన్నారని నిందితుడు పోలీసులకు తెలిపాడు. అతని వాదనలను ధృవీకరించడానికి, గ్యాంగ్లోని ఇతర సభ్యులను గుర్తించడానికి పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఆ ప్రాంతంలో ఆ ముఠా కార్యకలాపాలు, వారి కదలికల గురించి కూడా పోలీసులు మరింత సమాచారం సేకరిస్తున్నారు.