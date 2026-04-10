సిలిండర్ పేలి భారీ అగ్నిప్రమాదం.. రూ.3లక్షల నగదు, తులం బంగారం అగ్నికి ఆహుతి
కర్నూలు జిల్లాలో వంట గ్యాస్ సిలిండర్ పేలి భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఈ దుర్ఘటనలో బీరువాలో దాచిన రూ.3 లక్షల నగదు, తులం బంగారం అగ్నికి ఆహుతి అయ్యాయి. అదృష్టవశాత్తు కుటుంబ సభ్యులు ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. వివరాల్లోకి వెళితే, ఆలూరుకు చెందిన చాంద్ బాషా, షాహిదా దంపతులు నివసిస్తున్న ఇంట్లో గ్యాస్ సిలిండర్ రెగ్యులేటర్ నుంచి గ్యాస్ లీక్ అవ్వడాన్ని షాహిదా గమనించింది.
వెంటనే అప్రమత్తమై ఇంట్లో నుంచి బయటకు పరుగులు తీసింది. ఆమె బయటకు వచ్చిన కేవలం 30 సెకన్ల వ్యవధిలోనే సిలిండర్ భారీ శబ్దంతో పేలిపోయింది. ఆ సమయంలో ఆమె భర్త చాంద్ బాషా ఇంట్లో లేరు.
ఈ పేలుడు ధాటికి మంటలు ఇల్లంతా వ్యాపించాయి. ఇంట్లోని బీరువాలో ఉన్న రూ.3 లక్షల నగదు, తులం బంగారం పూర్తిగా కాలిపోయాయి. ప్రమాదాన్ని గమనించిన స్థానికులు వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న ఫైర్ సిబ్బంది మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.