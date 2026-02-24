వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి హయాంలోనే అది జరిగింది.. చంద్రబాబు ఆరోపణ
2005లోనే మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి హయాంలో హిందూ సంస్థలను, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాల (టీటీడీ) పవిత్రతను దెబ్బతీసే ప్రయత్నాలు ప్రారంభమయ్యాయని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆరోపించారు.
గత కాంగ్రెస్ పాలనలో, కొన్ని పరిపాలనా నిర్ణయాలు భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీశాయని చంద్రబాబు నాయుడు పేర్కొన్నారు. ఆ సమయంలో జారీ చేసిన ఉత్తర్వు తిరుమలలోని ఏడు కొండలు అనే సాంప్రదాయ ప్రస్తావనను రెండు కొండలుగా పరిమితం చేయాలని ప్రయత్నించిందని, దీనితో దేశవ్యాప్తంగా హిందూ సంస్థల నుండి విస్తృత నిరసనలు వ్యక్తమయ్యాయని ఆయన ఆరోపించారు. నిరంతర నిరసనలు, ప్రజా వ్యతిరేకత తర్వాత, చివరికి ఈ నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకున్నట్లు ఆయన అన్నారు.
ఉడిపి పెజావర్ మఠాధిపతి విశ్వేశ తీర్థ స్వామీజీ డిమాండ్ల మేరకు, రిటైర్డ్ జస్టిస్ సిద్ధప్ప నేతృత్వంలో నిజనిర్ధారణ కమిటీని ఏర్పాటు చేసినట్లు బాబు తెలిపారు. తిరుమల, దాని విద్యాసంస్థల్లో హిందూయేతర మత ప్రచారం, కొన్ని దుకాణాలు, ఉద్యోగ స్థానాల్లో హిందువులు కానివారి ఉనికి, పరిసరాల్లో మద్యం, మాంసం అమ్మకాల ఆరోపణలను కూడా కమిటీ నివేదించిందని ఆయన అన్నారు.