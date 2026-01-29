Chandra Babu Naidu: ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ఒక సూపర్-స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి - చంద్రబాబు
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో కనీసం ఒక సూపర్-స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి ఉంటుందని, ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుండి సార్వత్రిక ఆరోగ్య విధానం అమలు చేయబడుతుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు బుధవారం ప్రకటించారు. వెలగపూడిలోని రాష్ట్ర సచివాలయంలో వైద్య, ఆరోగ్య శాఖపై సమీక్ష నిర్వహిస్తూ, సంజీవని ఆరోగ్య పథకాన్ని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వీలైనంత త్వరగా విస్తరించాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు.
ప్రస్తుతం చిత్తూరు జిల్లాలో ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న ఈ ప్రాజెక్టును, ఆరోగ్య రికార్డుల డిజిటలైజేషన్, ప్రజారోగ్యంపై నిరంతర పర్యవేక్షణపై గట్టి దృష్టి సారించి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తరించాలని ఆయన అన్నారు. పౌరుల ఆరోగ్య పరీక్షల కార్యక్రమంలో భాగంగా 72.73 లక్షల మందికి ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తామని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు.
శిశువుల నుండి వృద్ధుల వరకు అన్ని వయసుల వారికి ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలను అందించడానికి సంజీవని కార్యక్రమం సాంకేతికతను ఉపయోగించుకోవాలన్నారు. వ్యక్తిగత ఆరోగ్య రికార్డులను డిజిటలైజ్ చేయడం వల్ల ఆరోగ్య పరిస్థితులను మెరుగ్గా పర్యవేక్షించడానికి, సకాలంలో వైద్య సహాయం అందించడానికి వీలవుతుందని ఆయన అన్నారు.
పౌరులలో ఆరోగ్య అవగాహన, పోషకాహారాన్ని ప్రోత్సహించడానికి మొబైల్ అప్లికేషన్లను అభివృద్ధి చేయాలని చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. ముఖ్యంగా రక్తహీనత, గుండె జబ్బులు, మధుమేహం, మూత్రపిండాలు, కాలేయ రుగ్మతల వంటి వ్యాధుల ధోరణులను ఖచ్చితంగా అంచనా వేయడానికి ప్రభుత్వ ఆరోగ్య డేటాను క్షేత్ర స్థాయి నమూనా సర్వేలతో పాటు విశ్లేషించాలని ఆయన అన్నారు.
జీవనశైలి ఎంపికలు, ఆహారపు అలవాట్లు, జన్యుపరమైన అంశాలు, పర్యావరణ పరిస్థితులు ఆరోగ్యంపై చూపే ప్రభావంపై ప్రజలకు మరింత అవగాహన కల్పించాలని ముఖ్యమంత్రి పిలుపునిచ్చారు. వ్యాధి భారాన్ని, ఆసుపత్రి సంరక్షణపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించే లక్ష్యంతో అవగాహన, శారీరక శ్రమ, యోగాను ప్రోత్సహించడానికి నియోజకవర్గ స్థాయి టాస్క్ఫోర్స్ను ఏర్పాటు చేయాలని ఆయన సూచించారు.