కుప్పంలో మూడు రోజుల పాటు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన- రూ.675 కోట్ల పెట్టుబడులు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తన నియోజకవర్గమైన కుప్పంలో వివిధ అభివృద్ధి, సంక్షేమ, పర్యాటక కార్యక్రమాలలో పాల్గొనడానికి మూడు రోజుల పర్యటనను ప్రారంభించారు. ఈ పర్యటన సందర్భంగా, ముఖ్యమంత్రి సమక్షంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ ప్రాంతంలో పరిశ్రమలను స్థాపించడానికి ఏడు కంపెనీలతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోనుంది.
ఈ ఒప్పందాల ద్వారా రూ. 675 కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులు రానున్నాయి. ఇవి మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడంతో పాటు దాదాపు 12,000 మందికి ఉపాధి కల్పించనున్నాయి. ఈ ప్రతిపాదనలలో రూ. 200 కోట్ల దుస్తుల తయారీ యూనిట్, రూ. 180 కోట్ల పశుగ్రాస ప్రాజెక్ట్, రూ. 137.1 కోట్ల పెట్టుబడితో ఒక ఇండస్ట్రియల్ పార్క్, మరో నాలుగు ఇతర ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. ముఖ్యమంత్రి కుప్పం మాస్టర్ ప్లాన్, మోడల్ బస్ స్టాండ్ డిజైన్లతో పాటు, కుప్పాన్ని నెట్ జీరో జోన్గా అభివృద్ధి చేసే ప్రణాళికలను కూడా సమీక్షించనున్నారు.
ఈ సందర్భంగా ఏపీ సీఎం గుడిపల్లిలో రూ. 3 కోట్లతో నిర్మించిన అగస్త్య విద్యాచల్ అకాడమీని ప్రారంభిస్తారు. రూ. 10 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో నిర్మించనున్న లెర్నర్స్ అకాడమీకి శంకుస్థాపన చేస్తారు. అలాగే ఒబెరాయ్ విజిటర్స్ సెంటర్కు శంకుస్థాపన చేసి, స్వర్ణ నవదిశ కో-వర్కింగ్ స్పేస్, ఆదిత్య బిర్లా మల్టీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ను కూడా ప్రారంభిస్తారు. పర్యాటక ప్రోత్సాహక కార్యక్రమాలలో భాగంగా, ఆయన కాంగుండి హెరిటేజ్ విలేజ్ బౌల్డరింగ్ పార్క్ మరియు డిస్కవర్ కుప్పం పర్యాటక వెబ్సైట్ను ప్రారంభిస్తారు. ఆయన రూ. 4 కోట్ల విలువైన పర్యాటక అభివృద్ధి పనులకు కూడా శంకుస్థాపన చేసి, పున్నమి రిసార్ట్ను ప్రారంభిస్తారు.