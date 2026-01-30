శుక్రవారం, 30 జనవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 30 జనవరి 2026 (21:28 IST)

కుప్పంలో మూడు రోజుల పాటు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన- రూ.675 కోట్ల పెట్టుబడులు

Chandra babu
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తన నియోజకవర్గమైన కుప్పంలో వివిధ అభివృద్ధి, సంక్షేమ, పర్యాటక కార్యక్రమాలలో పాల్గొనడానికి మూడు రోజుల పర్యటనను ప్రారంభించారు. ఈ పర్యటన సందర్భంగా, ముఖ్యమంత్రి సమక్షంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ ప్రాంతంలో పరిశ్రమలను స్థాపించడానికి ఏడు కంపెనీలతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోనుంది. 
 
ఈ ఒప్పందాల ద్వారా రూ. 675 కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులు రానున్నాయి. ఇవి మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడంతో పాటు దాదాపు 12,000 మందికి ఉపాధి కల్పించనున్నాయి. ఈ ప్రతిపాదనలలో రూ. 200 కోట్ల దుస్తుల తయారీ యూనిట్, రూ. 180 కోట్ల పశుగ్రాస ప్రాజెక్ట్, రూ. 137.1 కోట్ల పెట్టుబడితో ఒక ఇండస్ట్రియల్ పార్క్, మరో నాలుగు ఇతర ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. ముఖ్యమంత్రి కుప్పం మాస్టర్ ప్లాన్, మోడల్ బస్ స్టాండ్ డిజైన్లతో పాటు, కుప్పాన్ని నెట్ జీరో జోన్‌గా అభివృద్ధి చేసే ప్రణాళికలను కూడా సమీక్షించనున్నారు.
 
ఈ సందర్భంగా ఏపీ సీఎం గుడిపల్లిలో రూ. 3 కోట్లతో నిర్మించిన అగస్త్య విద్యాచల్ అకాడమీని ప్రారంభిస్తారు. రూ. 10 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో నిర్మించనున్న లెర్నర్స్ అకాడమీకి శంకుస్థాపన చేస్తారు. అలాగే ఒబెరాయ్ విజిటర్స్ సెంటర్‌కు శంకుస్థాపన చేసి, స్వర్ణ నవదిశ కో-వర్కింగ్ స్పేస్, ఆదిత్య బిర్లా మల్టీ స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్ సెంటర్‌ను కూడా ప్రారంభిస్తారు. పర్యాటక ప్రోత్సాహక కార్యక్రమాలలో భాగంగా, ఆయన కాంగుండి హెరిటేజ్ విలేజ్ బౌల్డరింగ్ పార్క్ మరియు డిస్కవర్ కుప్పం పర్యాటక వెబ్‌సైట్‌ను ప్రారంభిస్తారు. ఆయన రూ. 4 కోట్ల విలువైన పర్యాటక అభివృద్ధి పనులకు కూడా శంకుస్థాపన చేసి, పున్నమి రిసార్ట్‌ను ప్రారంభిస్తారు.

రానా తో నాకు ఎన్నో బాల్య జ్ఞాపకాలు ఉన్నాయి : సౌందర్య రజనీకాంత్

రానా తో నాకు ఎన్నో బాల్య జ్ఞాపకాలు ఉన్నాయి : సౌందర్య రజనీకాంత్అభిషన్ జీవింత్, అనస్వర రాజన్ ప్రధాన పాత్రలలో నటించిన ఫీల్-గుడ్ రొమాంటిక్ ఎంటర్‌టైనర్ 'విత్ లవ్'. మదన్ రచన, దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రాన్ని సౌందర్య రజనీకాంత్‌తో పాటు నజరత్ పసిలియన్, మహేష్ రాజ్ పసిలియన్ ఎంఆర్‌పి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్‌పై సంయుక్తంగా నిర్మించారు. 'విత్ లవ్' చిత్రం ఫిబ్రవరి 6, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. తెలుగు థియేట్రికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ నిర్వహిస్తోంది. తాజాగా మేకర్స్ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.

Devagudi Review: వాస్తవ ఘటన ఆధారంగా రాయలసీమ ప్రేమకథ దేవగుడి - మూవీ రివ్యూ

Devagudi Review: వాస్తవ ఘటన ఆధారంగా రాయలసీమ ప్రేమకథ దేవగుడి - మూవీ రివ్యూరఘు కుంచె రాయలసీమ ఫ్యాక్షన్‌ నాయకుడిగా ఆ ప్రాంతానికి చెందిన బెల్లం రామకృష్ణారెడ్డి నిర్మిస్తూ దర్శకత్వం వహించిన చిత్రం దేవగుడి. అభినవ శౌర్య, నరసింహ, అనుశ్రీ ప్రధాన పాత్రధారులు. రఘుబాబు, రాకెట్ రాఘవ, అన్నపూర్ణమ్మ తదితరులు మిగిలిన పాత్రలను పోషించారు. పుష్యమి ఫిల్మ్ మేకర్స్ పతాకంపై బెల్లం సుధారెడ్డి సమర్పణలో బెల్లం రామకృష్ణారెడ్డి నిర్మించారు. నేడు శుక్రవారం అనగా జనవరి 30న విడుదలైన ఈ సినిమా ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం.

రాజమౌళి - మహేశ్ బాబు సినిమా రిలీజ్ డేట్ ఖరారు

రాజమౌళి - మహేశ్ బాబు సినిమా రిలీజ్ డేట్ ఖరారుప్రముఖ దర్శకుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి, హీరో మహేశ్ బాబుల కలయికలో భారీ బడ్జెట్‌తో రూపుదిద్దుకుంటున్న 'వారణాసి' చిత్రాన్ని విడుదల చేసే తేదీని మేకర్స్ అధికారికంగా వెల్లడించారు. ఈ చిత్రాన్ని వచ్చే యేడాది ఏప్రిల్ 7వ తేదీన ప్రపంచ వ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు. గత కొంతకాలంగా ఈ సినిమా విడుదల తేదీపై ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నప్పటికీ శుక్రవారం చిత్ర బృందం దీనిపై స్పష్టతనిచ్చింది.

త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ మోసం చేశారంటున్న మరో హీరోయిన్

త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ మోసం చేశారంటున్న మరో హీరోయిన్తెలుగు చిత్రపరిశ్రమలోని ప్రముఖ సినీ దర్శకుల్లో త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ ఒకరు. ఆయనపై గతంలో ఓ హీరోయిన్ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. తాజాగా ఈషా రెబ్బా కూడా ఆరోపణలు చేశారు. త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ తనను మోసం చేశారంటూ మండిపడ్డారు. త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వం వహించిన చిత్రాల్లో 'అరవింద సమేత' ఒకటి. ఇందులో ఈషా రెబ్బా ఓ పాత్రను పోషించారు. ఆ సమయంలో తనకు ఎన్నో సందేహాలు ఉన్నాయని, ఒక కమర్షియల్ సినిమాలో సైడ్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తే భవిష్యత్‌లో కూడా తనకు అలాంటి పాత్రలో వస్తాయేమోనని భయపడ్డాడనని చెప్పారు.

అమ్మాయిలను వాడుకునేందుకు కొందరు సినిమాలు తీస్తున్నారు : నిర్మాత తమ్మారెడ్డి

అమ్మాయిలను వాడుకునేందుకు కొందరు సినిమాలు తీస్తున్నారు : నిర్మాత తమ్మారెడ్డిచిత్రపరిశ్రమలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ ఉందని, కొందరు వ్యక్తులు అమ్మాయిలను వాడుకునేందుకే సినిమాలు తీస్తున్నారంటూ సీనియర్ దర్శక నిర్మాత తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. చిత్రపరిశ్రమలో క్యాస్టింక్ కౌచ్ లేదంటూ మన శంకరవరప్రసాద్ గారు చిత్ర సక్సెస్ మీట్‌‍లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి వ్యాఖ్యానించగా, వీటిపై దుమారం చెలరేగింది.

హైదరాబాద్‌ ఐఆర్‌ఐఏ 2026లో బీపీఎల్ మెడికల్ టెక్నాలజీస్ అధునాతన ఇమేజింగ్, ఏఐ సామర్థ్యాల ప్రదర్శన

హైదరాబాద్‌ ఐఆర్‌ఐఏ 2026లో బీపీఎల్ మెడికల్ టెక్నాలజీస్ అధునాతన ఇమేజింగ్, ఏఐ సామర్థ్యాల ప్రదర్శనహైదరాబాద్: BPL మెడికల్ టెక్నాలజీస్ 78వ వార్షిక డయాగ్నస్టిక్స్ మరియు మహిళల ఆరోగ్య సాంకేతికతల సమావేశంలో బలమైన ప్రభావాన్ని చూపింది. ఈ సమావేశంలో, BPL నాయకత్వంతో పాటు నిపుణుల నేతృత్వంలోని ప్రయోగ సెషన్‌ల ద్వారా కంపెనీ తదుపరి తరం ఇమేజింగ్, డిజిటల్ ఆరోగ్య పరిష్కారాల సూట్‌ను ఆవిష్కరించింది. ఈ లాంచ్‌లు వాస్తవ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంరక్షణ డెలివరీకి అనుగుణంగా స్కేలబుల్, క్లినికల్‌గా అర్థవంతమైన, భారత-కేంద్రీకృత సాంకేతికతలను అభివృద్ధి చేయడంపై కంపెనీ దృష్టిని ప్రతిబింబించాయి.

సాధారణ దగ్గు, జలుబు వదిలించుకునే మార్గం

సాధారణ దగ్గు, జలుబు వదిలించుకునే మార్గంమిరియాలు వంటకాలలో తప్పనిసరిగా ఉంటాయి. అవి మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయిని వైద్యులు చెపుతారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. దగ్గు, జలుబు వంటివి దరిచేరకుండా ఉండాలంటే మిరియాల పొడి, శొంఠి పొడి, తేనె కలిపిన మిశ్రమం రెండు రోజులకోసారి చెంచా చొప్పున తీసుకోవాలి. దంత సమస్యలకు మిరియాల పొడి, ఉప్పు కలిపిన మిశ్రమం తీసుకుంటే చక్కని పరిష్కారం కనిపిస్తుంది. మిరియాల వల్ల జీర్ణక్రియ కూడా సక్రమంగా ఉంటుంది. శరీరంలో అధిక కొవ్వు తగ్గించాలంటే మిరియాల రసం తాగితే ఫలితం వుంటుంది. గొంతు గరగరగా వుంటే గోరువెచ్చని పాలలో కాస్త మిరియాల పొడి, చిటికెడు పసుపు వేసి తాగితే ఉపశమనం కలుగుతుంది.

Marua leaves: మరువా తులసి ఔషధ గుణాలు.. ఇంట్లో వుంటే పాములు రావట!

Marua leaves: మరువా తులసి ఔషధ గుణాలు.. ఇంట్లో వుంటే పాములు రావట!మరువా తులసిలో పలు ఔషధ గుణాలున్నాయి. మరువా ఆకులలో పొటాషియం, కార్బోహైడ్రేట్లు, పీచు పదార్థం, ప్రోటీన్, విటమిన్ సి, కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటాయి. అదనంగా, ఇవి ఇనుము, విటమిన్ బి6, మెగ్నీషియంను శరీరానికి అందిస్తాయి. మరువా ఆకులలో ఉండే అధిక పీచు పదార్థం జీర్ణక్రియకు, పేగుల ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది, ఇది సులభంగా జీర్ణం కావడానికి సహాయపడుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన పేగులను నిర్వహించడానికి తోడ్పడుతుంది. మరువా తులసి ఆకులను ఉపయోగించడం వల్ల వివిధ ఆరోగ్య సమస్యలను తగ్గించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.

ప్రియాంక మోహన్‌తో కలిసి హైదరాబాద్‌లో ఒకే రోజు 4 కొత్త స్టోర్‌లను ప్రారంభించిన కుషల్స్ ఫ్యాషన్ జ్యువెలరీ

ప్రియాంక మోహన్‌తో కలిసి హైదరాబాద్‌లో ఒకే రోజు 4 కొత్త స్టోర్‌లను ప్రారంభించిన కుషల్స్ ఫ్యాషన్ జ్యువెలరీహైదరాబాద్: భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఫ్యాషన్ మరియు వెండి ఆభరణాల బ్రాండ్ అయిన కుషల్స్, నేడు హైదరాబాద్‌లో 4 కొత్త స్టోర్‌లను ప్రారంభించినట్లు వెల్లడించింది. ఇది తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బ్రాండ్ విస్తరణలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది. కొండాపూర్ స్టోర్‌లో భారీ ప్రారంభోత్సవ వేడుక జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ఆకర్షణను మరియు ఉత్సాహాన్ని జోడిస్తూ, ఈ వేడుకలో ప్రముఖ దక్షిణ భారత అందాల నటి మరియు దక్షిణ భారతదేశం కోసం కుషల్స్ యొక్క కొత్త బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ప్రియాంక మోహన్ హాజరయ్యారు.

వంట్లో వేడి చేసినట్టుంది, ఉప్మా తినాలా? పూరీలు తినాలా?

వంట్లో వేడి చేసినట్టుంది, ఉప్మా తినాలా? పూరీలు తినాలా?సాధారణంగా పూరి, ఉప్మా ఈ రెండింటిలో పూరి తింటేనే శరీరానికి ఎక్కువ వేడి చేస్తుంది. దీనికి గల కారణాలు, ఈ రెండింటి మధ్య తేడాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పూరీలను నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేస్తారు. నూనెలో వేయించిన పదార్థాలు శరీరంలో జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది, దీనివల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది. పూరీలను మైదాతో లేదా గోధుమ పిండితో చేసినా, నూనెను ఎక్కువగా పీల్చుకోవడం వల్ల అది అసిడిటీకి దారితీస్తుంది. కడుపులో మంట లేదా వేడి చేసినట్లు అనిపించడానికి ఇదే ప్రధాన కారణం. ఇందులో ఉండే అధిక క్యాలరీలు, కొవ్వు పదార్థాలు జీవక్రియను వేగవంతం చేసి వేడిని కలిగిస్తాయి.
