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స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు.. ఐక్యంగా వుంటూ సమిష్టిగా కృషి చేయాలి.. బాబు
రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో విజయం సాధించేందుకు ఐక్యంగా ఉంటూ సమిష్టిగా కృషి చేయాలని తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గురువారం పిలుపునిచ్చారు. మంత్రాలయం నియోజకవర్గంలోని మాధవరంలో పార్టీ కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ, సమన్వయంతో కూడిన కృషి ద్వారా 2024 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సాధించిన విజయాన్ని స్థానిక ఎన్నికల్లోనూ పునరావృతం చేయాలని ఆయన కోరారు.
నియోజకవర్గంలో ఎలాంటి వర్గ విభేదాలు ఉండకూడదని స్పష్టం చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు, పి. తిక్కారెడ్డి లేదా ఎన్. రాఘవేంద్ర రెడ్డికి మద్దతుగా ప్రత్యేక వర్గాలేవీ లేవని పేర్కొన్నారు. ఐక్య ప్రయత్నాలు మాత్రమే విజయాన్ని తెచ్చిపెడతాయని ఆయన పార్టీ శ్రేణులకు ఉద్ఘాటించారు.
నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ ఎన్. రాఘవేంద్ర రెడ్డికి పూర్తి మద్దతు ఇవ్వాలని, అలాగే క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ ప్రతిష్టను పెంచేందుకు ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు, నెరవేర్చిన హామీలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని ఆయన పార్టీ కార్యకర్తలను కోరారు.
అంతకుముందు, కర్ణాటకలోని తుంగభద్ర డ్యామ్ వద్ద కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన క్రెస్ట్ గేట్ల ప్రారంభోత్సవంలో ముఖ్యమంత్రి పాల్గొన్నారు. ఆ తర్వాత పార్టీ సమావేశంలో పాల్గొనేందుకు ఆయన మంత్రాలయం తిరిగి వచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు స్థానిక నాయకులు పాల్గొన్నారు. అనంతరం నాయుడు అమరావతికి బయలుదేరి వెళ్లారు.
ఖుష్బూ సుందర్ పెద్ద కుమార్తె వివాహానికి హాజరు కాని విజయ్.. త్రిష మాత్రం?
నటి-రాజకీయ నాయకురాలు ఖుష్బూ సుందర్, చిత్రనిర్మాత సుందర్ సి దంపతుల పెద్ద కుమార్తె అవంతిక సుందర్ వివాహానికి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, నటుడు సి. జోసెఫ్ విజయ్ హాజరుకాలేదు. గోవాలోని ఒక రిసార్ట్లో జరిగిన ఈ వివాహ వేడుకకు దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమకు చెందిన అనేకమంది ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. విజయ్ హాజరుకాకపోయినప్పటికీ, నటి త్రిష కృష్ణన్ ఈ వేడుక కోసం గోవా వెళ్ళిన ప్రముఖ అతిథులలో ఒకరిగా నిలిచారు. వివాహ ఆహ్వానాన్ని స్వయంగా అందించడానికి ఖుష్బూ, ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఈ నెల ప్రారంభంలోనే చెన్నైలోని విజయ్ నివాసానికి వెళ్లి ఆయనను కలిశారు.
అనుష్క, ప్రభాస్, రానా ముగ్గరూ కలిసి బాహుబలి 3 వుంటుందని అనేశారు, వీడియో
ప్రపంచానికి తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీ సత్తా ఏమిటో చూపించిన చిత్రం బాహుబలి. ఈ చిత్రం రెండో భాగం ఏకంగా 2400 కోట్లు వసూలు చేసి ఇండియన్ సినీ ఇండస్ట్రీలోనే బ్లాక్ బస్టర్ రికార్డు సృష్టించింది. ఇక ఆ తర్వాత బాహుబలి 3 వస్తుందా అని చాలామంది ఆమధ్య చర్చలు చేసుకున్నారు. ఒకానొక సందర్భంలో ఎస్ఎస్ రాజమౌళి సైతం భవిష్యత్తులో బాహుబలి 3 రావచ్చని వెల్లడించారు. ఇప్పుడు అది నిజమయ్యే తరుణం వచ్చేసింది. బాహుబలి స్టార్ హీరోహీరోయిన్లయిన ప్రభాస్, రానా, అనుష్క ముగ్గరూ కలిసి బాహుబలి 3 వుంటుందని చెప్పేసారు.
బిగ్ బాస్ 10 సీజన్లో అడుగుపెట్టాలని వుంది, నన్ను సెలక్ట్ చేయండి: నంద్యాల ఎస్ఐ సెల్ఫీ వీడియో
Bigg Boss 10 సీజన్ ఫీవర్ అప్పుడే మొదలైనట్లుంది. దీనిగురించి ఇంకా ప్రకటనలు ఏమీ రానప్పటికీ నంద్యాల జిల్లా గడివేముల పోలీసు స్టేషనులో ఎస్ఐగా విధులు నిర్వహిస్తున్న నాగార్జున రెడ్డి (Nagarjuna Reddy) తనకు బిగ్ బాస్ 10 సీజన్లో అడుగుపెట్టే అవకాశం ఇవ్వాలంటూ సెల్ఫీ వీడియో తీసి పోస్ట్ చేసాడు. ఇది కాస్తా ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో ఎస్ఐ మాట్లాడుతూ... హలో బిగ్ బాస్, మీకు ఓ విజ్ఞప్తి. నేను ఎస్ఐగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నా. నేను గత బిగ్ బాస్ ఎపిసోడ్లు అన్నీ ఫాలో అవుతూ వచ్చా.
OG2 : తుఫాను రాకముందు.. ఒక నిశ్శబ్ద క్షణం అంటూ.. ఓజీ 2 అప్ డేట్
'గంభీర'కు సంబంధించిన చెప్పబడని కథ ఆవిష్కృతమయ్యే సమయం ఆసన్నమైంది. ఓజీ యూనివర్శ్ గాథను విస్తరించేందుకు, 'పవన్ కళ్యాణ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్బ్యా నర్పై దర్శకుడు సుజీత్, పవన్ కళ్యాణ్ మరోసారి సిద్ధమవుతున్నారు. ఓజీలో థమన్ సంగీతం ఎంత పేరు తెచ్చిందే తెలిసిందే. అదే పేరుతో థమన్ మ్యూజిక్ సెలబ్రేషన్ కూడా నిర్వహిస్తున్నారు.
Samantha career over : సమంత కెరీర్ అయిపోయిందన్నారు, కరెక్టేనేమో అనిపించింది : సమంత
ట్రాలాలా పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద సమంత, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్ దువ్వూరు సంయుక్తంగా నిర్మించిన సినిమా ‘మా ఇంటి బంగారం’. సమంత ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రానికి నందినీ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమా జూన్ 19న వరల్డ్ వైడ్గా గ్రాండ్ రిలీజై బ్లాక్ బస్టర్ అయ్యింది. ఈ సందర్భంగా బుధవారం చిత్ర యూనిట్ థాంక్స్ మీట్ను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కార్యక్రమంలో సమంత, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్, నందినీ రెడ్డి, శ్రీముఖి పాల్గొన్నారు.