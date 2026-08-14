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  4. Chandra Babu Naidu Flags Off 58 Modern Firefighting Vehicles in Andhra pradesh
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 14 August 2026 (15:15 IST)

58 అత్యాధునిక అగ్నిమాపక వాహనాలను ప్రారంభించిన ఏపీ సీఎం

Chandra Babu Naidu
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (15:15 IST)
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Chandra Babu Naidu
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శుక్రవారం నాడు రాష్ట్ర అగ్నిమాపక శాఖ కోసం 58 అత్యాధునిక అగ్నిమాపక వాహనాలను ప్రారంభించారు. గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి మండలం ఉండవల్లి గ్రామంలో, కొత్తగా ప్రారంభించిన ఈ3 సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్‌పై ఉన్న రెండవ స్టీల్ బ్రిడ్జి వద్ద ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం జరిగింది. 
 
రూ.40 కోట్ల వ్యయంతో సమకూర్చిన ఈ వాహనాల శ్రేణిలో 25 అధునాతన అగ్నిమాపక వాహనాలు, 20 వాటర్ బౌజర్లు (నీటి ట్యాంకర్లు), 13 క్విక్ రెస్పాన్స్ మల్టీపర్పస్ ఫైర్ ఫైటింగ్ వాహనాలు ఉన్నాయి.
 
ముఖ్యంగా గ్రామీణ, అటవీ ప్రాంతాల్లో అత్యవసర పరిస్థితులకు స్పందించేందుకు 25 అధునాతన వాహనాలను మోహరిస్తారు. కాగా, పెద్ద అగ్నిప్రమాదాలను ఎదుర్కోవడానికి 20 వాటర్ బౌజర్లు నిరంతర నీటి సరఫరాను అందిస్తాయి. 
 
ఇరుకైన, రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాలకు అగ్నిమాపక సిబ్బంది వేగంగా చేరుకోవడానికి 13 క్విక్ రెస్పాన్స్ మల్టీపర్పస్ ఫైర్‌ఫైటింగ్ వాహనాలు సహాయపడతాయని ప్రభుత్వం తెలిపింది. మొదటి దశలో, రూ. 33 కోట్ల వ్యయంతో ప్రభుత్వం ఆ శాఖకు 65 అగ్నిమాపక వాహనాలను సమకూర్చిందని తెలిపింది. 
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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