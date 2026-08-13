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  4. Chandra Babu Naidu Inaugurates Seed Access Road, Bridge Connecting Amaravati
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 13 August 2026 (19:18 IST)

అమరావతి సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్ ప్రారంభం.. ఎగతాళి చేసినవారంతా తలదించుకోవాలి.. చంద్రబాబు (video)

Chandra Babu
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (19:18 IST)
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Chandra Babu
అమరావతి రాజధానికి మెరుగైన రవాణా సౌకర్యాలను కల్పించే దిశగా ఒక కీలక ముందడుగుగా, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గురువారం అమరావతి సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్‌ను, విజయవాడ-గుంటూరు పాత రహదారిని కలిపే ఉక్కు వంతెనలను ప్రారంభించారు. 
 
ఈ సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్, అనుసంధాన వంతెనల ప్రారంభంతో, వాహనదారులకు అమరావతి రాజధాని నగరానికి నేరుగా చేరుకోవడం మరింత సులభం, సౌకర్యవంతంగా మారుతుంది. అనంతరం అక్కడ జరిగిన బహిరంగ సభలో ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ, అమరావతిని ప్రపంచ స్థాయి రాజధానిగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఐదు సూత్రాలను అనుసరిస్తామని తెలిపారు. 
 
విద్యుత్ స్తంభాలు లేని నగరం, సమృద్ధిగా జలవనరులతో కూడిన బ్లూ సిటీ, అంతటా పచ్చదనంతో నిండిన గ్రీన్ సిటీ, గ్రీన్ ఎనర్జీ సిటీ అత్యాధునిక సాంకేతికతతో కూడిన డీప్-టెక్ నాలెడ్జ్ సిటీ (క్వాంటం వ్యాలీతో సహా)గా దీనిని అభివృద్ధి చేస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు. 
 
అమరావతి ప్రణాళికలను కొందరు కేవలం గ్రాఫిక్స్ అని ఎగతాళి చేశారని, కానీ ఇప్పుడు ఆ డిజైన్లు వాస్తవ రూపం దాల్చుతున్నాయని చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. గ్రాఫిక్స్ వాస్తవాలుగా మారుతున్నప్పుడు, వాటిని ఎగతాళి చేసిన వారు తలదించుకోవాలని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. 
 
వికేంద్రీకృత అభివృద్ధి విధానం ద్వారా కేవలం అమరావతికే కాకుండా రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాలకు అభివృద్ధిని అందించాలని ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రూపొందించిందని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. 2019-2024 మధ్య జరిగిన రైతుల ఉద్యమాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, వారి పోరాటాన్ని చరిత్ర ఎప్పటికీ మరువదని, ఆ సమయంలో తాను, తన పార్టీ రైతులకు అండగా నిలిచామని ఆయన పేర్కొన్నారు. 
 
రాజధానికి ఆశీర్వాద చిహ్నంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పవిత్ర నదులు, ముఖ్యమైన ప్రాంతాల నుండి నీరు, మట్టిని తెచ్చి అమరావతిలో కలిపామని ఆయన చెప్పారు. అలాగే, అమరావతిలో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని నిర్మించినట్లు ఆయన తెలిపారు. అమరావతి రాజధానికి సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు ఇప్పుడు ప్రధాన మార్గంగా (రాయల్ రోడ్) మారిందని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు. అలాగే దీని నిర్మాణం పూర్తికావడం అనేది ఆ నగర అభివృద్ధికి కేవలం ఆరంభం మాత్రమేనని అభివర్ణించారు. 
 
ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా మూడవ దశలో ఈ రహదారిని తాడేపల్లి వద్ద జాతీయ రహదారితో అనుసంధానిస్తామని ఆయన తెలిపారు. అమరావతిని పూర్తిగా కాలుష్య రహిత నగరంగా డీప్-టెక్ రాజధానిగా తీర్చిదిద్దడంతో పాటు, దీనిని ఏఐ, క్వాంటం కంప్యూటింగ్ వ్యాలీగా మార్చే ప్రణాళికలు ఉన్నాయని ఆయన చెప్పారు. 
 
అమరావతి, మంగళగిరి, తాడేపల్లి, గుంటూరు, విజయవాడ నగరపాలక సంస్థలు రాజధాని ప్రాంత పరిధిలోనే కొనసాగుతాయని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు. కేంద్రం 190 కిలోమీటర్ల ఔటర్ రింగ్ రోడ్, 96 కిలోమీటర్ల ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్‌లకు కూడా ఆమోదం తెలిపిందని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. 
 
అలాగే, భారతదేశం గర్వించదగ్గ రీతిలో పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందిన అమరావతి రాజధానిని 2028లో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభిస్తారని ఆయన పేర్కొన్నారు. సింధు లోయ నాగరికత వంటి ప్రాచీన నాగరికతలలోని ప్రణాళికాబద్ధమైన రహదారుల తరహాలోనే అమరావతిలో కూడా రోడ్డు మౌలిక సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు ఆయన చెప్పారు. కొందరు వ్యక్తులు అభివృద్ధికి అడ్డుపడేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ, అమరావతి ప్రస్థానాన్ని ఇక ఎవరూ ఆపలేరని ఆయన స్పష్టం చేశారు. 
 
2047 నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను స్వర్ణాంధ్రగా తీర్చిదిద్దేందుకు, అలాగే రాష్ట్ర- దేశ అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావడానికి సామూహిక సంకల్పం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల నేపథ్యంలో, ప్రజలు జాతీయ జెండాను చేతబూని, స్పష్టమైన లక్ష్యాలతో భవిష్యత్తు కోసం నిర్దిష్టమైన ప్రణాళికలు రూపొందించుకోవాలని ఆయన కోరారు. 
 
కేవలం జాతీయ జెండాను ఎగురవేయడం సరిపోదని, భారతదేశాన్ని ప్రపంచంలోని అగ్రగామి దేశాల సరసన నిలపడమే అసలైన లక్ష్యం కావాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. రైతులు, విద్యార్థులు, కార్మికులు, పారిశ్రామికవేత్తలు మరియు వృత్తి నిపుణులు తమతమ రంగాలలో కృషి చేస్తూ అభివృద్ధికి తోడ్పడాలని ఆయన సూచించారు. 
 
ప్రతి ఇల్లు, వాణిజ్య సంస్థపై జాతీయ జెండాను ఎగురవేయాలని, అలాగే మండలం, అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం, జిల్లా స్థాయిలలో తిరంగా ర్యాలీలను నిర్వహించాలని పిలుపునిచ్చారు. తిరంగా ర్యాలీలను ఒక ప్రజా ఉద్యమంగా అభివర్ణించిన ఆయన, రాబోయే 21 ఏళ్లలో భారతదేశం అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా ఎదగాలని, అలాగే 2047 నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్వర్ణాంధ్రగా మారాలని ఆకాంక్షించారు. 
 
అమరావతి అభివృద్ధికి తమ ఆలోచనలను పంచుకోవాలని ప్రజలను కోరిన ముఖ్యమంత్రి, ఈ రాజధాని నగరం రాష్ట్రానికి ఆర్థిక రాజధానిగా ఎదగాలని పేర్కొన్నారు. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం నుండి స్ఫూర్తి పొంది, ఆరోగ్యకరమైన, సంపన్నమైన సంతోషకరమైన ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను నిర్మించే దిశగా కృషి చేయాలని ఆయన అందరికీ పిలుపునిచ్చారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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