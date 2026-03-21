దేవాన్ష్ పుట్టిన రోజు.. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సీఎం చంద్రబాబు ఫ్యామిలీ (video)
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శనివారం నాడు, తన మనవడి పుట్టినరోజు సందర్భంగా కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి శ్రీ వేంకటేశ్వర ఆలయాన్ని సందర్శించారు.
మనవడు దేవాన్ష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు కుటుంబం స్వామివారిని దర్శించుకుంది. దర్శనం అనంతరం, వారు భక్తులకు అన్నప్రసాదం వడ్డించేందుకు మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ అన్నదాన సముదాయానికి వెళ్లారు.
భక్తులకు అన్నప్రసాదం వడ్డించేందుకు అయ్యే ఒక రోజు ఖర్చుల నిమిత్తం సీఎం కుటుంబం ఇప్పటికే రూ.44 లక్షలను విరాళంగా అందించింది. ఇప్పటివరకు, ముఖ్యమంత్రి కుటుంబం అన్నదానం (భక్తులకు ఉచిత భోజనం) కోసం 12 సార్లు విరాళాలు అందించింది.
ఆలయ సందర్శనలో భాగంగా, చంద్రబాబు భక్తులతో ముచ్చటించి, లడ్డూలు, ప్రసాదం నాణ్యత గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. అదే సమయంలో భక్తులు తమకు దర్శనం వేగంగా లభించేలా చూడాలని ఆయనను కోరారు.
శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ అధికారిక నిర్వహణ సంస్థ అయిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలు (టీటీడీ), దర్శన ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడానికి కృత్రిమ మేధస్సును వినియోగిస్తుందని చంద్రబాబు భక్తులకు తెలియజేశారు.
అంతేకాకుండా, భక్తుల సౌకర్యార్థం ఆలయ పాలక మండలి ఒక సమీకృత కమాండ్ కంట్రోల్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసిందని కూడా ఆయన భక్తులకు వివరించారు.