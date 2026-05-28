ఎన్టీఆర్ 103వ జయంతి.. చంద్రబాబు నివాళి.. మహానాడు ఏం టెక్నాలజీ గురూ..
ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎన్.టి. రామారావు 103వ జయంతి సందర్భంగా గురువారం నాడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఘన నివాళులర్పించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఖ్యాతి గడించిన నాయకుడిగా, తెలుగు ప్రజల ఆదరాభిమానాలను చూరగొన్న వ్యక్తిగా, వ్యవసాయం ఉంటేనే మానవులు ఋషులుగా, మహనీయులుగా పరిణమిస్తారు.. అనే నానుడికి సజీవ రూపంగా నిలిచిన శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారి 103వ జయంతి సందర్భంగా, ఆ మహనీయుడికి నా ప్రగాఢ నివాళులర్పిస్తున్నాను... అంటూ ఎక్స్ వేదికగా చంద్రబాబు తెలిపారు.
కృష్ణా జిల్లాలోని నిమ్మకూరులో 1923 మే 28న జన్మించిన ఎన్టీఆర్, తెలుగు ప్రజల జీవితాలకు ఒక ఆశయంగా నిలిచి, వారి హృదయాల్లో శాశ్వతంగా కొలువై ఉన్నారు. చలనచిత్ర రంగంలో, ఆయన రాముడిగానూ, కృష్ణుడిగానూ చెరగని ముద్ర వేశారు. తెలుగు ప్రజల జీవితాల్లో భారీ మార్పులను తీసుకువచ్చిన ఆధునిక సామాజిక సంస్కర్త ఆయన. ఆ యుగపురుషుడికి నేను మరోసారి నా హృదయపూర్వక నివాళులర్పిస్తున్నాను... అని ఆయన ఎక్స్లో పేర్కొన్నారు.
తెలుగుదేశం పార్టీ చేపట్టిన హైబ్రిడ్ మహానాడు-2026, సాంకేతికత ఆధారిత రాజకీయ సమీకరణకు ఒక నిదర్శనంగా నిలిచింది. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ, డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలను ఉపయోగించి ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా ఉన్న కార్యకర్తలను నిజ సమయంలో అనుసంధానించింది. నారా లోకేష్ మార్గదర్శకత్వంలో రూపొందించిన ఈ నమూనా, భౌతిక భాగస్వామ్యాన్ని రాష్ట్రవ్యాప్త డిజిటల్ నెట్వర్క్తో మిళితం చేసింది. క్షేత్రస్థాయిలో ప్రత్యక్ష హాజరు, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏర్పాటు చేసిన డిజిటల్ మహానాడు క్లస్టర్ కేంద్రాల ద్వారా 17 లక్షల మందికి పైగా కార్యకర్తలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
నియోజకవర్గాలు, మండలాల వ్యాప్తంగా దాదాపు 1,875 డిజిటల్ క్లస్టర్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. ప్రధాన వేదికకు ప్రయాణించి వెళ్లడానికి బదులుగా, కార్యకర్తలు ఎల్ఈడీ స్క్రీన్లు, ఇంటర్నెట్ సదుపాయం, ప్రత్యక్ష ప్రసార వ్యవస్థలు, ఆడియో మౌలిక వసతులు కలిగిన స్థానిక కేంద్రాల ద్వారా ఈ కార్యక్రమంలో పాలుపంచుకున్నారు.
ఈ ఏర్పాటు గ్రామీణ , పాక్షిక-పట్టణ ప్రాంతాలకు చెందిన కార్యకర్తలు ప్రసంగాలను వీక్షించడానికి, చర్చల్లో పాల్గొనడానికి, తీర్మానాలపై ఏకకాలంలో స్పందించడానికి వీలు కల్పించింది. ఈ వికేంద్రీకృత విధానం మహిళలు, వృద్ధులు, క్షేత్రస్థాయి కార్యకర్తల భాగస్వామ్యాన్ని మెరుగుపరిచిందని టీడీపీ నేతలు పేర్కొన్నారు.
పార్టీ మైటీడీపీ వేదిక ద్వారా అనుసంధానించబడిన, జీపీఎస్-సమర్థిత డిజిటల్ ఆహ్వాన వ్యవస్థను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. ఇది జియో-లొకేషన్ సాధనాలను ఉపయోగించి కార్యకర్తలను వారికి అత్యంత సమీపంలో ఉన్న క్లస్టర్ కేంద్రాలకు మ్యాప్ చేసింది. ఈ వ్యవస్థ రద్దీని తగ్గించడంలో, జనసమూహ పంపిణీని మెరుగుపరచడంలో, నియోజకవర్గాల వారీగా భాగస్వామ్యాన్ని పర్యవేక్షించడంలో డిజిటల్ హాజరు రికార్డులను నమోదు చేయడంలో సహాయపడిందని అధికారులు తెలిపారు.
రాష్ట్ర స్థాయి కమాండ్-అండ్-కంట్రోల్ సెంటర్ ఈ కార్యక్రమాన్ని నిజ సమయంలో పర్యవేక్షించింది. క్లస్టర్ కేంద్రాల నుండి ప్రత్యక్ష ప్రసారాలను ట్రాక్ చేస్తూ, ప్రదర్శన, హాజరు వివరాలు, జిల్లాల వారీగా భాగస్వామ్యాన్ని స్ట్రీమింగ్ చేసింది. కనెక్టివిటీ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి, అంతరాయాల సమయంలో మద్దతు అందించడానికి సాంకేతిక బృందాలను నియమించారు. ఈ నియంత్రణ కేంద్రం భారీ స్థాయి డిజిటల్ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ల తరహాలో పనిచేస్తుందని నిర్వాహకులు తెలిపారు. స్థానిక కార్యకలాపాలను సమన్వయం చేయడానికి బూత్-స్థాయి, నియోజకవర్గ-స్థాయి వాలంటీర్లు డిజిటల్ యాంకర్లుగా వ్యవహరించారు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాలలో, వారు కార్యకర్తలకు యాప్ ఆన్బోర్డింగ్, క్యూఆర్ ఆధారిత హాజరు, స్ట్రీమింగ్ యాక్సెస్ మరియు సాంకేతిక మద్దతుతో సహాయపడ్డారు.
క్లౌడ్ స్ట్రీమింగ్, జీపీఎస్ మ్యాపింగ్, క్యూఆర్ ప్రామాణీకరణ, అడాప్టివ్ వీడియో స్ట్రీమింగ్లను మిళితం చేసే బహుళ అంచెల డిజిటల్ నిర్మాణాన్ని ఈ వ్యవస్థ ఉపయోగించిందని నిర్వాహకులు తెలిపారు. రిజిస్ట్రేషన్, హాజరు, ప్రత్యక్ష అప్డేట్లు, ఫీడ్బ్యాక్ సేకరణ, తీర్మానాలలో భాగస్వామ్యం కోసం మై టీడీపీ మొబైల్ అప్లికేషన్ ప్రాథమిక వేదికగా పనిచేసింది.
Nivetha Pethuraj: వెంకీ, చిరు సినిమాల్లో ఛాన్స్ కొట్టేసిన నివేదా పేతురాజ్
సీనియర్ తారల సరసన వరుసగా అవకాశాలు దక్కించుకుంటూ, నటి నివేదా పేతురాజ్ తన టాలీవుడ్ కెరీర్లో ఎట్టకేలకు ఒక ఆశాజనకమైన దశలోకి అడుగుపెడుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. నివేదా 'మెంటల్ మదిలో' చిత్రంతో తెలుగు చిత్రసీమలో అడుగుపెట్టింది, కానీ ఆ సినిమా ఆమెకు గుర్తింపును తీసుకురాలేకపోయింది. ఆ తర్వాత, 'అల వైకుంఠపురములో' చిత్రంలో ఆమె కనిపించడం ద్వారా ప్రేక్షకుల్లో మంచి గుర్తింపు లభించినప్పటికీ, ఆపై పెద్దగా ఆఫర్లు లభించలేదు.
Madhura Sridhar: అలా చేయడంతో ఇండస్ట్రీ పరువు పోతుంది : మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి
ఇటీవల సినిమా ఈవెంట్స్, ఇతర వేదికలపై చిత్ర పరిశ్రమలో సమస్యల్లో ఉన్నాం, ఇబ్బందులు పడుతున్నాం అంటూ ఫిలింమేకర్స్ చెప్పడం చూస్తున్నాం. ఇలా టాలీవుడ్ లోని కొందరు ప్రతిసారీ చేస్తున్న వ్యాఖ్యలపై దర్శక నిర్మాత మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి స్పందించారు. సినిమా అనేది అద్భుతమైన మీడియం అని, దాన్ని బాధల వేదికగా మార్చొద్దని ఆయన సోషల్ మీడియా పోస్ట్ చేశారు.
సందిగ్ధం విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నా : తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్
సంధ్య తిరువీధుల నిర్మాణంలో తీర్థ క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై పార్థసారధి కొమ్మోజు దర్శకత్వంలో రానున్న చిత్రం ‘సందిగ్ధం’. ఈ మూవీలో నిహాల్, ప్రియా దేశ్ పాగ్, అర్జున్ సిహెచ్, కాజల్ తివారి మెయిన్ లీడ్స్లో నటించగా, విలన్ రోల్ లో తెర చేప ఫేమ్ నవీన్ సంకరపు నటించారు. ఈ సినిమాని మే 29న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు.మంగళవారం నాడు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు.
Srikanth: మిడిల్ క్లాస్ కుటుంబాలందరికీ కనెక్ట్ అయ్యే మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్ :శ్రీకాంత్
శ్రీకాంత్, లయ హీరో హీరోయిన్స్ గా నటకిరీటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ప్రధాన పాత్రలో ప్రముఖ దర్శకుడు జి. నాగేశ్వర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైనర్ మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్. జీకే & సిఎన్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం టీజర్ ని ఈ రోజు లాంచ్ చేశారు. ప్రముఖ దర్శకులు ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి, నిర్మాత అచ్చిరెడ్డి ఈ వేడుకలో ముఖ్య అతిధులుగా పాల్గొన్నారు.
Dil Raju: కథా బలమున్న చిల్డ్రన్ ఫిలిం సమ్మర్ హాలిడేస్ ఎంటర్ టైన్ చేయాలి : దిల్ రాజు
చిల్డ్రన్ మూవీగా సమ్మర్ హాలిడేస్ ను ధీరజ్ మొగిలినేని రూపొందించారు. చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసే ఒక అందమైన కథతో దర్శకుడు శ్రీకర్ రూపొందించారు. ఈ చిత్రంలో మాస్టర్ రోహన్, మాస్టర్ అరుణ్, బేబి ఖుషి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. త్వరలోనే "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఈ రోజు ఈ చిత్ర టీజర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ ను ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు ముఖ్య అతిథిగా నిర్వహించారు.