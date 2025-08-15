Chandra Babu: నారావారిపల్లెకు స్కోచ్ అవార్డు లభించింది: ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు
తక్కువ ధరకు విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసి పంపిణీ చేసినప్పుడే వినియోగదారులు ప్రయోజనం పొందుతారని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. రాష్ట్రంలో తక్కువ ధరకు నాణ్యమైన విద్యుత్ను అందించే లక్ష్యంతో ఇంధన పోర్ట్ఫోలియో నిర్వహణ వ్యవస్థ అమలుపై సచివాలయంలో జరిగిన సమీక్షా సమావేశంలో చంద్రబాబు మాట్లాడారు. ఇంకా చంద్రబాబు నాయుడు స్వస్థలం నారావారిపల్లెకు స్కోచ్ అవార్డు లభించిందని పేర్కొన్నారు.
ప్రధానమంత్రి సూర్యగఢ్ పథకం అమలు కోసం పైలట్ పథకం కింద, రంగంపేట, కందులవారిపల్లి, చిన్నరామపురం, నారావారిపల్లి మరియు స్వర్ణ నరవరపల్లి పైలట్ పథకం కింద జాబితా చేయబడ్డాయి. సెప్టెంబర్ 20న ఢిల్లీలో జరిగే స్కోచ్ సమ్మిట్లో అధికారులు ఈ అవార్డును అందుకుంటారు.
స్కోచ్ అవార్డు గురించి విద్యుత్ అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి తెలియజేశారు. ఈ సంవత్సరం ఇంధన శాఖకు లభించిన అవార్డుల గురించి ప్రధాన కార్యదర్శి కె. విజయానంద్ ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సోలార్ రూఫ్టాప్ పథకాన్ని వేగవంతం చేయాలని చంద్రబాబు సూచించారు.
స్వల్పకాలిక విద్యుత్ కొనుగోళ్లకు ఈపీఎంఎస్ విధానం సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుందని అధికారులు తెలిపారు. విద్యుత్ కొనుగోళ్లలో డిస్కామ్లు గణనీయంగా ఆదా చేయగలవు. ఇంట్రా-డే, బ్లాక్ వారీగా కొనుగోళ్ల ద్వారా డిస్కామ్లు నిధులను ఆదా చేస్తాయని విజయానంద్ అన్నారు.