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  4. Chandra Babu Naidu says Andhra to get Triple-engine sarkar after local body polls
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 12 October 2026 (13:54 IST)

Chandra Babu Naidu: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల తర్వాత ట్రిపుల్-ఇంజిన్ సర్కార్.. చంద్రబాబు

Chandra Babu Naidu
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 12 Oct 2026 (13:54 IST)
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రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల తర్వాత రాష్ట్రంలో ట్రిపుల్-ఇంజిన్ సర్కార్ ఏర్పడుతుందని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. నెల్లూరులో ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని వర్చువల్ విధానంలో ప్రారంభిస్తూ ముఖ్యమంత్రి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. 
 
కేంద్రం, రాష్ట్రం రెండింటిలోనూ మనకు డబుల్-ఇంజిన్ ప్రభుత్వం ఉంది. రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల తర్వాత ట్రిపుల్-ఇంజిన్ ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. నిజాయితీ, చిత్తశుద్ధి, నిస్వార్థంతో పనిచేసే నాయకులను ఎన్నుకోవాలని తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు.
 
గత ఎన్నికల్లో మీరు వేసిన ఓటు ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో, ప్రతి కుటుంబంలో, రాష్ట్రంలోనే మార్పును తీసుకువచ్చింది," అని చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికల కోసం మేయర్లు, చైర్‌పర్సన్‌లను నేరుగా ఎన్నుకునే విధానాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిందని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. నాలుగవసారి ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తాను, గతంతో పోలిస్తే రెట్టింపు వేగం, ఉత్సాహంతో పనిచేస్తున్నానని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఎన్నికలకు ముందు, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, తాను రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మిస్తామని హామీ ఇచ్చామన్నారు.
 
మా 28 నెలల పదవీకాలంలో ఆ హామీ పట్ల మాకున్న నిబద్ధతను నిరూపించుకున్నాము. సంక్షేమం మరియు అభివృద్ధికి తోడుగా సుపరిపాలన యుగాన్ని మేము తీసుకువచ్చామని ఆయన అన్నారు. పేద కుటుంబాలకు శాశ్వత గృహ పట్టాల పంపిణీ అనేది సుపరిపాలనలో అంతర్భాగమని ఆయన పేర్కొన్నారు. 
 
ప్రభుత్వ భూముల్లో ఇళ్లు నిర్మించుకుని దశాబ్దాలుగా నివసిస్తున్న పేద కుటుంబాలకు శాశ్వత హక్కులను కల్పించడం ద్వారా, వారి సొంత ఇంటి కలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సాకారం చేస్తోందని చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పారు. నెల్లూరు జిల్లా సర్వేపల్లి నియోజకవర్గంలో 22.31 ఎకరాల భూమిలో 939 కుటుంబాలకు శాశ్వత గృహ పట్టాల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు.
 
సుమారు రూ. 600 కోట్ల విలువైన భూమిపై పేదలకు హక్కులు కల్పించామని బాబు చెప్పారు. మొత్తం లబ్ధిదారులలో 701 మంది మహిళలే ఉండటం, మహిళా సాధికారతకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ప్రాధాన్యతకు నిదర్శనమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
 
విశాఖపట్నం, విజయవాడ, మంగళగిరిలలో రూ. 52,000 కోట్ల విలువైన భూమిని 60,000 కుటుంబాలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్పగించిందని ఆయన వెల్లడించారు. పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలకు భద్రత, ఆత్మగౌరవం, ఆస్తి యాజమాన్య హక్కులను కల్పించడమే టీడీపీ నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ఆయన పేర్కొన్నారు. 

రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఇంటికీ సుమారు రూ. 30,000 కోట్ల వ్యయంతో కుళాయి కనెక్షన్లను కల్పిస్తున్నాము. పట్టణాలు, గ్రామాల్లో మౌలిక సదుపాయాల కోసం సుమారు రూ. 1.80 లక్షల కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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