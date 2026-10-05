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  4. Chandra Babu Naidu to Launch Rs.30,000 Cr Jal Jeevan Mission 2.0 Works
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 5 October 2026 (15:47 IST)

రూ.30,156 కోట్ల వ్యయంతో జల్ జీవన్ మిషన్ 2.0 ప్రారంభం

Chandra Babu Naidu
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 5 Oct 2026 (15:47 IST)
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Chandra Babu Naidu
ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సోమవారం కడప జిల్లాలో రూ. 30,156 కోట్ల వ్యయంతో జల్ జీవన్ మిషన్ 2.0 పనులను ప్రారంభించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రతి గ్రామీణ కుటుంబానికి వారి ఇంటి వద్దకే సురక్షితమైన తాగునీటిని అందించడమే ఈ మిషన్ లక్ష్యమని అధికారిక పత్రికా ప్రకటన పేర్కొంది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుండి, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 4,933 ఆవాసాల్లోని 7.44 లక్షల కుటుంబాలకు కుళాయి నీటి కనెక్షన్లు కల్పించామని ఆ ప్రకటన తెలిపింది.
 
అమరజీవి జలధార పథకం కింద, మరో 27 లక్షల కుటుంబాలకు తాగునీటి సదుపాయాలను కల్పించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. 2019లో కేంద్ర ప్రభుత్వం జల్ జీవన్ మిషన్‌ను ప్రవేశపెట్టినప్పుడు, అనేక రాష్ట్రాలు దీని అమలు కోసం భారీగా నిధులను పొందాయని ఆ ప్రకటన పేర్కొంది.
 
ఈ పథకం కింద ఉత్తరప్రదేశ్ రూ.1 లక్ష కోట్లు, రాజస్థాన్ రూ. 85,000 కోట్లు, మధ్యప్రదేశ్ రూ. 83,000 కోట్లు, కర్ణాటక రూ. 63,000 కోట్లు, అస్సాం రూ. 34,000 కోట్లు పొందాయి.
 
దీనికి భిన్నంగా, గత వైకాపా ప్రభుత్వం కేవలం రూ. 26,000 కోట్ల విలువైన ప్రతిపాదనలను మాత్రమే సమర్పించి, ఐదేళ్ల కాలంలో కేవలం రూ. 2,600 కోట్లు మాత్రమే ఖర్చు చేసిందని ఆ ప్రకటన పేర్కొంది. 
 
అంతేకాకుండా, ఆ కాలంలో చేపట్టిన పనులు రిజర్వాయర్లు, ఇతర నమ్మదగిన వనరుల ద్వారా శాశ్వత నీటి సరఫరాను కల్పించే వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేయడం కంటే, తాత్కాలిక నీటి సరఫరా కోసం ఎక్కువగా బోర్‌వెల్స్‌పైనే ఆధారపడ్డాయని ఆ ప్రకటన తెలిపింది. ప్రజలకు నిరంతరాయంగా, సురక్షితమైన తాగునీటిని అందించడానికి ప్రస్తుత కూటమి ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యతనిచ్చిందని అది పేర్కొంది. 
 
2024లో బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కేంద్ర ప్రభుత్వంతో చర్చలను పునరుద్ధరించి, ఈ పథకం అమలు గడువును 2028 వరకు పొడిగించే దిశగా కృషి చేశారని ఆ పత్రికా ప్రకటన జోడించింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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