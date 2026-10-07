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  4. Chandra Babu Naidu To Seek Approvals For Vizag Metro, Other Projects In Delhi Visit
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 7 October 2026 (18:51 IST)

Chandra Babu Naidu: మెట్రో రైలు ప్రాజెక్ట్, బీచ్ కారిడార్‌‌లకు ఆమోదం.. ఢిల్లీకి చంద్రబాబు

Chandra Babu Naidu
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 7 Oct 2026 (18:51 IST)
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Chandra Babu Naidu
విశాఖపట్నం మెట్రో రైలు ప్రాజెక్ట్, బీచ్ కారిడార్, ఇతర ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం పొందేందుకు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు బుధవారం నుండి రెండు రోజుల పాటు ఢిల్లీలో పర్యటించనున్నారు. ఈ పర్యటనలో, రాష్ట్రంలో నెలకొన్న ఎల్ నినో పరిస్థితుల దృష్ట్యా ప్రత్యేక ఆర్థిక సహాయం కోరడంతో పాటు, గురువారం జరిగే సీఐఐ  సమావేశంలోనూ ముఖ్యమంత్రి పాల్గొననున్నారు. 
 
ఎల్ నినో ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో నెలకొన్న కరువు పరిస్థితుల దృష్ట్యా, రాష్ట్రానికి ఉపశమనం కల్పించేందుకు ప్రత్యేక ఆర్థిక సహాయం కోరుతూ నాయుడు ప్రధాన మంత్రిని, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షాను కలవనున్నారు. తన పర్యటనలో భాగంగా, టీడీపీ అధినేత కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్, జల్ శక్తి మంత్రి సి.ఆర్. పాటిల్, కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ తదితరులతో కూడా సమావేశం కానున్నారు. 
 
అలాగే, రాష్ట్రంలో నదుల అనుసంధాన ప్రాజెక్టును చేపట్టేందుకు చర్యలు ప్రారంభించాలని ప్రధాని మోదీని చంద్రబాబు కోరనున్నారు. అంతేకాకుండా, వచ్చే ఏడాది కుంభమేళా తరహాలో జరగనున్న గోదావరి పుష్కరాల నిర్వహణకు కేంద్రం నుంచి సహకారం అందించాలని కోరుతూ ముఖ్యమంత్రి ప్రధాని మోదీ, నిర్మలా సీతారామన్‌లకు విజ్ఞప్తి చేయనున్నారు. 
 
రాయలసీమ గ్లోబల్ హార్టికల్చర్ హబ్ ప్రాజెక్టును ముందుకు తీసుకెళ్లడంపై కూడా ఆర్థిక శాఖ మంత్రిని కలిసి చర్చిస్తారు. పాటిల్‌తో జరిపే సమావేశంలో, గోదావరి నది నుంచి సముద్రంలోకి వృథాగా పోతున్న భారీ వరద నీటిని వినియోగించుకునే మార్గాలపై, అలాగే ప్రతిపాదిత నదుల అనుసంధాన కార్యక్రమాలపై ముఖ్యమంత్రి చర్చిస్తారు. 
 
గురువారం నాడు, కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ (సీఐఐ) నిర్వహించే సీఐఐ పార్ట్‌నర్‌షిప్ కాన్ఫరెన్స్ సన్నాహక కార్యక్రమంలో కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్‌తో కలిసి చంద్రబాబు పాల్గొంటారు. ఆయన గురువారం రాత్రికి అమరావతికి తిరిగి వస్తారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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