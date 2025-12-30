Chandra Babu Naidu: స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ కలను సాకారం చేయాలి.. చంద్రబాబు నాయుడు
సమిష్టి కృషి, భాగస్వామ్యం ద్వారా స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ కలను సాకారం చేసుకోవడానికి నూతన సంవత్సరంలో కొత్త ఉత్సాహంతో పనిచేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పిలుపునిచ్చారు.
ఏపీ నాన్-గెజిటెడ్, గెజిటెడ్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు విద్యాసాగర్, ఏపీజేఏసీ-అమరావతి అధ్యక్షుడు బొప్పరాజు వెంకటేశ్వర్లు, పలు ఇతర ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులు ముఖ్యమంత్రిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి, నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి ఆయా సంఘాల 2026 సంవత్సరపు క్యాలెండర్లు, డైరీలను ఆవిష్కరించారు. సమావేశాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ, ఉద్యోగుల సంక్షేమానికి తన ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. వారు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల గురించి తనకు పూర్తి అవగాహన ఉందని, వాటిని దశలవారీగా పరిష్కరిస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.
రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పాత్రను గుర్తు చేశారు. వారు క్రమశిక్షణ, అంకితభావం, నిబద్ధతతో పనిచేయాలని ఆయన కోరారు. ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు కూడా ముఖ్యమంత్రికి తమ సహకారాన్ని, ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి తోడ్పడతామని తమ నిబద్ధతను తెలియజేశారు.