అర్నాబ్, మురసు.. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి 3వేల మంది విద్యుత్ శాఖ సిబ్బంది..
ఆంధ్రప్రదేశ్ వరుసగా అర్నాబ్, మురసు అనే తుపానుల బారిన పడటంతో, రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగింది. బలమైన గాలుల వల్ల వేలాది విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకూలాయి, విద్యుత్ పంపిణీ వ్యవస్థ తీవ్రంగా దెబ్బతింది. విద్యుత్ సరఫరాను పునరుద్ధరించేందుకు భారీ స్థాయిలో పనులు చేపట్టాల్సి రావడంతో, పొరుగు రాష్ట్రాల సహాయాన్ని కోరాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన అభ్యర్థన మేరకు, కర్ణాటక, తమిళనాడు, తెలంగాణ రాష్ట్రాలు 3,000 మందికి పైగా విద్యుత్ శాఖ సిబ్బందిని ఆంధ్రప్రదేశ్కు పంపాయి. గత కొన్ని రోజులుగా ఈ బృందాలు తుపాను ప్రభావిత జిల్లాల్లో అవిశ్రాంతంగా పనిచేశాయి. వారి అనుభవం, సమన్వయంతో కూడిన కృషి వేలాది కుటుంబాలకు తిరిగి విద్యుత్ అందేలా చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించాయి.
పునరుద్ధరణ పనులు ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా కొనసాగేలా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారి కోసం వసతి, భోజనం మరియు ఇతర అవసరమైన సౌకర్యాలను కల్పించింది. విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవి, ప్రకాశం జిల్లా సంతనూతలపాడు మండలం నిడమనూరులో పనిచేస్తున్న బృందాలను సందర్శించారు. ఆయన సిబ్బందితో మాట్లాడి, వారి యోగక్షేమాలను అడిగి తెలుసుకోవడంతో పాటు, పునరుద్ధరణ పనుల పురోగతిని సమీక్షించారు.
అలవలపాడులో దెబ్బతిన్న విద్యుత్ స్తంభాలను పునరుద్ధరిస్తున్న కర్ణాటక (బళ్లారి) బృందాలను, అలాగే నిడమనూరులో ఉన్న తమిళనాడు బృందాలను ఆయన కలిశారు. తాజా సమాచారం ప్రకారం, గురువారం సాయంత్రానికి గోదావరి జిల్లాల్లోని తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా పూర్తిగా పునరుద్ధరించబడింది. ప్రకాశం, గుంటూరు జిల్లాల్లో సుమారు 70 శాతం పనులు పూర్తయ్యాయి.
మిగిలిన పనులను శనివారానికి పూర్తి చేసి, వంద శాతం పునరుద్ధరణను లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన సిబ్బందికి నాణ్యమైన భోజనం, సరైన వసతి కల్పించాలని మంత్రి గొట్టిపాటి రవి అధికారులను ఆదేశించారు. కఠినమైన ఈ పునరుద్ధరణ పనుల్లో నిమగ్నమైన సిబ్బందికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చూడాలని ఆయన సూచించారు.
ఈ క్లిష్ట సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు అండగా నిలిచేందుకు కర్ణాటక, తమిళనాడు, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రులతో చంద్రబాబు నాయుడు స్వయంగా మాట్లాడారని మంత్రి తెలిపారు. ఆయా రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులకు, విద్యుత్ శాఖ మంత్రులకు మరియు క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేసిన సిబ్బందికి ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.
ఈ భారీ స్థాయి పునరుద్ధరణ ప్రక్రియ, ప్రకృతి వైపరీత్యాల సమయంలో రాష్ట్రాల మధ్య ఉండాల్సిన సమన్వయం యొక్క ప్రాముఖ్యతను చాటిచెప్పింది. కర్ణాటక, తమిళనాడు, తెలంగాణ రాష్ట్రాల నుంచి అందిన మద్దతు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో పునరుద్ధరణ పనులను వేగవంతం చేయడంలోనూ, ప్రభావితమైన వేలాది కుటుంబాలకు తిరిగి విద్యుత్ సౌకర్యాన్ని కల్పించడంలోనూ ఎంతగానో దోహదపడింది.